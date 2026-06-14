فوزي لقجع يعلنها: قرار صادم من المغرب بعد التعادل مع البرازيل

"رئة" المغرب.. ماذا قدم أيوب بوعدي مع أسود الأطلس ضد البرازيل ؟

تواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026، اثارتها لليوم الرابع على التوالي، بعدما شهدت الساعات الماضية، العديد من الأحداث المثيرة للجدل النتائج المفاجئة.

وقدم "مصراوي"، تغطية خاصة لأبرز أحداث اليوم الثالث من افتتاح كأس العالم، نرصدها فى السطور التالية.

نقطة تاريخية.. ملخص مباراة منتخب قطر ضد سويسرا في كأس العالم2026

حقق منتخب قطر تعادلًا مفاجئًا في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد سويسرا في الجولة الأولي من منافسات المونديال.. للتفاصيل اضغط هنا

بالأرقام.. كيف فرض المغرب التعادل على البرازيل في كأس العالم 2026؟ (تقرير تحليلي)

قدم المنتخب المغربي أداءً مميزًا أمام نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما صباح الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026، لينجح أسود الأطلس في فرض التعادل الإيجابي 1-1 أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.. للتفاصيل اضغط هنا

6 نجوم رفضوا تمثيل منتخباتهم بلدانهم الأصلية في كأس العالم 2026

تشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة عدد من النجوم الذين كان بإمكانهم تمثيل منتخبات أخرى، قبل أن تحسم قراراتهم الدولية وجهتهم النهائية، ليصبحوا من أبرز الأسماء في المونديال المقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.. للتفاصيل اضغط هنا

رسالة لينكد إن تقود نجم إيرلندا إلى كأس العالم 2026.. ما القصة؟

وراء المدافع الدولي روبرتو لوبيس قصة غير تقليدية في عالم كرة القدم الدولية، إذ لعبت منصة لينكد إن دوراً غير مباشر في فتح باب المشاركة أمامه مع منتخب كاب فيردي في كأس العالم 2026.. للتفاصيل اضغط هنا

"بعد هدفه في مرمى البرازيل".. إسماعيل صيباري يسجل رقما تاريخيا في كأس العالم

سجل إسماعيل صيباري لاعب منتخب المغرب، هدفا تاريخيا في مرمى المنتخب البرازيلي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.. للتفاصيل اضغط هنا

من أصول جزائرية.. من هو بوعلام خوخي صاحب هدف قطر التاريخي أمام سويسرا؟

خطف المدافع القطري بوعلام خوخي الأنظار خلال مواجهة منتخب قطر أمام سويسرا في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفًا تاريخيًا منح العنابي تعادلًا ثمينًا بنتيجة 1-1.. للتفاصيل اضغط هنا



لماذا لم تعرض لقطات التسلل؟ جدل تحكيمي يضرب كأس العالم بعد مباراة قطر وسويسرا

أثارت تقنية حكم الفيديو المساعد حالة من الجدل خلال مواجهة سويسرا وقطر ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم 2026، بعدما شكك عدد من الخبراء والمحللين في صحة قرار احتساب ركلة جزاء للمنتخب السويسري خلال الشوط الأول من اللقاء.. للتفاصيل اضغط هنا

معادلة إيتو".. أشرف حكيمي يكتب التاريخ رفقة المغرب في كأس العالم

واصل النجم المغربي أشرف حكيمي، كتابة التاريخ رفقة أسود الأطلس، بعد مشاركته رفقة منتخب بلاده اليوم أمام البرازيل في كأس العالم.. للتفاصيل اضغط هنا



من القتل إلى سرقة والضغوط النفسية.. أبرز 10 لقطات جدلية في تاريخ كأس العالم

شهدت بطولة كأس العالم عبر تاريخها العديد من اللقطات المثيرة والأحداث الجدلية والتي حفرت في ذاكرة العديد من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة.. للتفاصيل اضغط هنا

"بمونديال روسيا".. قصة صورة لنجم المغرب أيوب بوعدي قبل 8 سنوات

قبل 8 سنوات من الآن، ظهر طفل مغربي كان يبلغ من العمر 10 سنوات فقط، وهو يتابع إحدى مباريات أسود الأطلس في كأس العالم 2018 بروسيا، بشغف كبير من المدرجات.. للتفاصيل اضغط هنا



"أحرجوا سحرة السامبا".. ماذا قالت الصحافة المغربية عن التعادل أمام البرازيل؟

سجل منتخب المغرب تحت قيادة مدربه محمد وهبي، ظهورًا لافتًا أمام البرازيل، في الظهور الأول بالمونديال في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026.. للتفاصيل اضغط هنا

"الخليفي وزيدان".. أبرز الحضور في مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026

شهدت مباراة منتخب المغرب أمام نظيره البرازيلي اليوم، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، تواجد العديد من نجوم كرة القدم القدامى في اللقاء.. للتفاصيل اضغط هنا

ملخص مباراة تركيا وأستراليا في كأس العالم 2026

حقق منتخب أستراليا فوزًا هامًا علي نظيره المنتخب التركي، في المباراة التي جمعت بينهما فجر الأحد، بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من منافسات كأس العالم 2026.. للتفاصيل إضغط هنا