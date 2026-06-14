لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟

قفز سعر الجنيه بشكل مفاجئ مقابل الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم، وسط تفاؤل يسيطر على الأسواق بشأن قرب توقيع الولايات المتحدة اتفاقًا مع إيران لوقف الحرب.

وارتفعت قيمة الجنيه بنحو 93 قرشًا، ليتراجع سعر الدولار إلى نحو 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات أسعار الصرف في البنوك الكبرى.

وجاء ذلك في أول رد فعل للأسواق بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عبر منصة "تروث سوشيال" الخاصة به، أنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران اليوم الأحد، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل مباشر.

وقف الحرب كلمة السر وراء قفزة الجنيه

قال مسؤولون في بعض البنوك، في تصريحات لمصراوي، إن إعلان ترامب عن توقيع اتفاق مع إيران لوقف الحرب يعد كلمة السر وراء ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وأوضح أحد رؤساء البنوك أن البنوك تلقت اليوم تدفقات من المستثمرين الأجانب لبيع الدولار وشراء الجنيه بهدف الاستثمار في أذون الخزانة المحلية.

كما أوضح نائب رئيس أحد البنوك الحكومية أن وقف الصراع في منطقة الشرق الأوسط يعيد بريق الجنيه مجددًا، في ظل تراجع المخاطر المحتملة الناتجة عن الحرب.

ويعد الاستثمار الأجنبي غير المباشر، أو ما يعرف بالأموال الساخنة، من أبرز العوامل المؤثرة في مرونة سعر الصرف، إذ يتوقف تأثيره على حجم التدفقات الداخلة إلى السوق المصرية أو الخارجة منها.

وكانت بيانات البنك المركزي قد أظهرت، في وقت سابق، ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى نحو 54 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، بزيادة قدرها نحو 41 مليار دولار خلال أول 22 شهرًا من تحرير سعر الصرف.

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