بعد التعادل مع البرازيل.. موعد مباراة المغرب المقبلة في كأس العالم 2026

عموتة يصل القاهرة خلال ساعات بعد التوقيع موسمًا مع الأهلي

قرار مفاجئ من جون إدوارد.. هل يتعاقد الزمالك مع مدرب جديد؟

تحدث محمد وهبة المدير الفني لمنتخب المغرب عن المواجهة التي خاضها منتخب بلاده أمام البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال وهبة لموقع البطولة المغربي : أريد الذهاب مع منتخب بلادي إلي ما هو أبعد من نصف نهائي كأس العالم

أضاف : نعم تعادلنا مع البرازيل وهذا أمر جيد لكن لا يمكن مقارنة ذلك بمباراة كرواتيا في مونديال قطر 2022 ، فإذا سألني أي شخص هل أريد نفس المسار فالطبع سأقول لا لأنني أريد تحقيق ما هو أبعد من نصف نهائي المونديال.

وافتتح منتخب المغرب مونديال 2022 بالتعادل مع كرواتيا قبل أن ينطلق بقوة نحو نصف النهائي ويحتل المركز الرابع في النسخة الماضية.

اقرأ أيضا :

القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الرابع من كأس العالم 2026