منذ دخول السيارة BYD Dolphin Surf EV إلى السوق المصري، تعرضت لزيادتين سعريتين متتاليتين، لترتفع قيمتها الرسمية بنحو 100 ألف جنيه مقارنة بسعر طرحها الأول، في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع السيارات الكهربائية محليًا.



السعر الأول عند طرح BYD Dolphin Surf EV الرسمي

بدأ طرح سيارة BYD Dolphin Surf EV في السوق المصري بسعر رسمي بلغ 850 ألف جنيه، وهي من أبرز السيارات الكهربائية الاقتصادية التابعة للعلامة الصينية.

الزيادة الأولى

شهدت السيارة أول زيادة سعرية بعد طرحها الرسمي، حيث ارتفع سعرها من 850 ألف جنيه إلى 900 ألف جنيه، بزيادة بلغت 50 ألف جنيه.



الزيادة الثانية

واصلت السيارة ارتفاعها السعري للمرة الثانية، لتصل حاليًا إلى سعر رسمي يبلغ 949,900 جنيه، بزيادة جديدة تقارب 50 ألف جنيه، ليصل إجمالي الزيادة منذ طرحها الأول إلى نحو 100 ألف جنيه.



أسعار ومواصفات بي واي دي Dolphin Surf في مصر:

محرك بي واي دي Dolphin Surf

تعتمد السيارة على بطارية ليثيوم أيون بسعة 38.88 كيلوواط/ساعة، مع محرك كهربائي بقوة 75 حصانًا ميكانيكيًا، وتدعم الشحن المنزلي عبر Type 2 AC، بالإضافة إلى الشحن السريع CCS الذي يمكنه شحن السيارة خلال 30 دقيقة فقط.

وتستطيع السيارة، التي تأتي بخمسة مقاعد، قطع مسافة تصل إلى 300 كيلومتر في ظروف القيادة العادية، بينما تنخفض إلى 220 كيلومترًا على الطرق السريعة في الأجواء الباردة، مع سرعة قصوى تصل إلى 130 كم/س.

أبعاد بي واي دي Dolphin Surf

يبلغ الطول الكلي للسيارة 3.780 مم، بينما يصل العرض إلى 1.540 مم، والارتفاع الإجمالي 1.715 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.500 مم، ويصل الوزن الإجمالي بأقصى حمولة إلى 2.068 كيلوجرام.

تجهيزات بي واي دي Dolphin Surf

تأتي السيارة مجهزة من الداخل بشاشة عرض مركزية تعمل باللمس تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يسهل الاتصال بالهواتف الذكية واستخدام التطبيقات المختلفة، إلى جانب نظام صوتي عالي الجودة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي، بالإضافة إلى سمارت كي ودعم تقنية NFC.

السلامة والأمان في بي واي دي Dolphin Surf

زودت بالسيارة بي واي دي Dolphin Surf بمجموعة من أنظمة السلامة المتقدمة، تشمل نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب وسائد هوائية متعددة لحماية الركاب في حالات التصادم.

