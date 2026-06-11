إيران: أي تهديد لنا سيواجه برد مؤلم وحاسم

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بجاهزية كاملة ويقظة مستمرة، مشيراً إلى أن القدرات الاستخباراتية والعسكرية للبلاد مستعدة للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن إيران أو استقلالها.

وأوضح أن أي تهديد يطال وحدة الأراضي الإيرانية سيُواجَه بعمليات وصفها بالفاعلة والمؤلمة والصارمة، مؤكداً أن هذه الردود ستجعل الطرف المعتدي يندم على ما أقدم عليه.

وأضاف أن الحرب الأخيرة أظهرت تمسك الشعب الإيراني بالدفاع عن سيادة بلاده واستقلالها وأمنها الوطني، مشيراً إلى أن الوحدة والتضامن كانا عاملين أساسيين في مواجهة التهديدات والاعتداءات.

وقال إن الأعداء أخفقوا في تحقيق أهدافهم، وتكبدوا ما وصفه بخسارة مذلة وإستراتيجية، لافتاً إلى أن نزول المواطنين إلى الشوارع دعماً للقوات المسلحة أسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرات الردعية للبلاد.

وشدد في ختام تصريحاته على أن راية الاستقلال والعزة والمقاومة الإيرانية ستظل مرفوعة دائماً.