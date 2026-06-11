أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بدء مراجعة المخططات الجديدة للإعلانات بالمحافظات والمدن الجديدة، وذلك من خلال سلسلة اجتماعات تنسيقية تستهدف التأكد من توافق المخططات المقترحة مع الضوابط والاشتراطات الواردة بالدليل الإرشادي الذي أعده الجهاز وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

إيمان نبيل: مراجعة المخططات الجديدة لضمان الالتزام بالضوابط

قالت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، إن الاجتماعات تأتي في إطار حرص الجهاز على مراجعة المخططات الجديدة التي تعدها المحافظات والمدن الجديدة طبقًا للدليل الإرشادي الذي تم تعميمه على جميع الجهات الإدارية المختصة.

وأكدت ضرورة الالتزام الصارم بالدليل الإرشادي عند إعداد المخططات الجديدة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنظيمية والحضارية لمنظومة الإعلانات على الطرق العامة.

وعُقدت الاجتماعات بحضور المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزيرة التنمية المحلية، والدكتور تامر عبده، استشاري الإعلانات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، في إطار التنسيق المشترك لضمان تطبيق المعايير والضوابط المنظمة للإعلانات.

وشهدت أولى الاجتماعات استعراض أعمال حصر الإعلانات بمحافظة دمياط، ومراجعة المخططات الجديدة ومطابقتها للاشتراطات المنظمة في ستة مراكز بالمحافظة، إلى جانب مناقشة الإجراءات المطلوبة لاعتمادها.

مناقشة مخططات 7 أحياء بالجيزة

كما عقد الجهاز اجتماعًا مع المختصين بمحافظة الجيزة لمناقشة مخططات الإعلانات الخاصة بسبعة أحياء، ومراجعة أعمال الحصر والمقترحات المقدمة في ضوء الضوابط والاشتراطات المعتمدة، مع استمرار التنسيق بين الجهاز والمحافظة لاعتماد المخططات النهائية بعد استيفاء التعديلات المطلوبة.

وليد البوشي: الحفاظ على النسق العمراني أولوية

من جانبه، شدد المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزيرة التنمية المحلية، على أهمية التزام المحافظات بالضوابط والمعايير المنظمة لتخطيط وتوزيع الإعلانات على الطرق العامة، بما يحافظ على النسق العمراني والطابع المعماري المميز لكل محافظة، ويحقق التوازن بين العائد الاقتصادي والمظهر الحضاري.

تامر عبده: التنظيم الجيد يرفع العوائد المالية للمحافظات

أكد الدكتور تامر عبده، استشاري الإعلانات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن التخطيط المنضبط لمنظومة الإعلانات يسهم في تعظيم الاستفادة من المواقع الإعلانية ورفع كفاءة استغلالها، بما ينعكس على زيادة العوائد المالية للمحافظات وتحقيق مستهدفات الدولة في تحسين المشهد البصري والحضاري.

إيمان نبيل: الالتزام بالمخططات الجديدة عند تجديد التراخيص

شددت المهندسة إيمان نبيل، في ختام الاجتماعات، على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لانتهاء التراخيص الحالية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمخططات الجديدة المعتمدة عند تجديد التراخيص أو إصدار تراخيص جديدة، بما يحقق مستهدفات الدولة في تنظيم الإعلانات على الطرق العامة والارتقاء بالمشهد الحضاري.