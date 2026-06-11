موسيقى وكرة قدم.. ماذا ينتظر الجماهير في افتتاح كأس العالم 2026؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الخميس إلى ملعب أزتيكا التاريخي في المكسيك، والذي يحتضن المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، إلى جانب حفل افتتاح ضخم يسبق ضربة البداية للنسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

ويشهد حفل الافتتاح مشاركة نخبة من نجوم الموسيقى في العالم، يتقدمهم النجمة الكولومبية شاكيرا، التي تعود للظهور في أجواء كأس العالم من جديد، إلى جانب النجم النيجيري بيرنا بوي، حيث يقدمان الأغنية الرسمية للبطولة "داي داي".

كما يضم الحفل عددًا من أبرز نجوم الموسيقى في أمريكا اللاتينية والعالم، من بينهم أليخاندرو فرنانديز، وبيليندا، وجي بالفين، وداني أوشن، وليلا داونز، وفرقة لوس أنجليس أزوليس، وفرقة مانا، بالإضافة إلى المغنية الجنوب أفريقية تايلا، في عرض فني يعكس التنوع الثقافي للدول المستضيفة.

ولن تقتصر الاحتفالات على المكسيك فقط، إذ تستضيف كندا حفلها الافتتاحي الخاص يوم الجمعة في مدينة تورونتو قبل مواجهة البوسنة والهرسك، بمشاركة مجموعة من أبرز الفنانين الكنديين، بينهم مايكل بوبليه وأليسيا كارا وآلانيس موريسيت وجيسي ريز ونورا فتحي.

في المقابل، تستعد الولايات المتحدة لتنظيم احتفال خاص على هامش البطولة في ملعب "سوفاي" بمدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا، والذي سيُعرف خلال المونديال باسم "لوس أنجلوس ستاديوم"، التزامًا بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بحقوق الرعاية التجارية.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 في حدث استثنائي يعد الأكبر في تاريخ المسابقة، حيث تشهد النسخة الحالية مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، كما تُقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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