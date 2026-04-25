

مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سوق السيارات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، بدأ عدد كبير من المستهلكين في الاتجاه إلى سوق السيارات المستعملة كبديل أرخص، خاصة مع الفجوة المتزايدة بين أسعار الزيرو والقدرة الشرائية للمشترين.



وأصبحت السيارات الأوروبية من أكثر الخيارات المطلوبة، لما تقدمه من اعتمادية وتجهيزات مناسبة وأسعار أقل نسبيًا مقارنة بالسيارات الجديدة.



وفي السطور التالية نستعرض أسعار 5 سيارات أوروبية بارزة داخل سوق المستعمل المصري:

ستروين سي إليزيه

تبدأ أسعار ستروين سي إليزيه بسوق المستعمل موديلات 2016 وحتى 2022 بمتوسط سعري 650 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

بيجو 301

تطرح بيجو 301 المستعملة من موديلات 2015 وحتى 2022 بمتوسط سعري 600 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

رينو لوجان

تباع رينو لوجان المستعملة موديلات 2016 وحتى 2021 بمتوسط سعري 380 ألف جنيه، وتصل إلى حوالي 600 ألف جنيه، وتحظى السيارة بإقبال واضح بسبب انخفاض تكلفة الصيانة وتوافر قطع الغيار بشكل كبير.

سكودا رابيد

تسجل سكودا رابيد المستعملة من موديلات 2015 وحتى 2020 أسعارًا تبدأ من 750 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

فيات تيبو

تترواح أسعار فيات تيبو المستعملة من موديلات 2019 وحتى 2022 من 600 إلى 850 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

اقرأ أيضًا..

بورشه تعلن الانسحاب من مشروع بوجاتي ريماك وبيع حصتها بالكامل

"سباق الكهرباء يشتعل".. مقارنة بين أرخص سيارتين بالسوق المصري

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها دونج فينج في مصر