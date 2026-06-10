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قبل مواجهة مصر: لاعب بلجيكا يتحدث عن الطقس وصعوبة التأقلم

كتب : محمد عبد السلام

08:37 م 10/06/2026 تعديل في 09:51 م
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تحدث أليكسس سايليمايكرس، لاعب منتخب بلجيكا، عن صعوبة التأقلم مع فارق التوقيت في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه لا يزال يعاني من الاستيقاظ ليلًا في بعض الأحيان.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية البطولة بالشراكة مع المكسيك وكندا، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المونديال.

وقال سايليمايكرس في تصريحات لصحيفة "نيوزبلاد" البلجيكية: "التأقلم مع فارق التوقيت لم يكن سهلًا، لكن لحسن الحظ كل شيء مُنظم بشكل جيد".

وأضاف لاعب ميلان الإيطالي: "نتوقع أن ننسجم سريعًا مع الأجواء، وربما نكون في حالة أفضل قبل المباراة، لكنني ما زلت أستيقظ ليلًا أحيانًا".

وتطرق إلى الأجواء المناخية قائلًا: "الطقس سيكون تحديًا في الأيام المقبلة، فدرجات الحرارة مرتفعة، لكنني لا أقلق كثيرًا، لأننا معتادون على أجواء مشابهة في إيطاليا".

وتابع: "الأهم هو التركيز على تقديم أداء قوي في البطولة، ولا داعي للانشغال بالتفاصيل الثانوية، فنحن جاهزون للتحدي".

وعن مركزه داخل الملعب، قال: "أستطيع اللعب في أكثر من مركز، حتى كظهير أيمن، فقد لعبت هناك من قبل، لكن الأهم بالنسبة لي هو مصلحة الفريق".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أنا سعيد جدًا بالمشاركة في كأس العالم لأول مرة، فهذا شرف كبير ومكافأة لكل التضحيات التي بذلتها أنا ومن حولي".

ويخوض منتخب بلجيكا منافسات المونديال ضمن المجموعة السابعة، حيث يفتتح مشواره بمواجهة مصر، ثم إيران، قبل لقاء نيوزيلندا.

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أليكسس سايليمايكرس منتخب بلجيكا كأس العالم 2026

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