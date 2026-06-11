ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، اليوم الخميس، بعد أن أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة عقب شن الولايات المتحدة غارات عليها.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.30 دولار أو 2.47% إلى 95.40 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.60 دولار أو 2.89% إلى 92.63 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 3 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وأعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والسفن التجارية، قائلة إن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار.

لكن الجيش الأمريكي قال: إن السفن التجارية تواصل المرور عبر المضيق، ونفى تعرض أي من سفنه الحربية للاستهداف في المضيق، بعد أن تحدثت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن قصف سفن أمريكية بالقرب من الممر المائي بصواريخ وطائرات مسيرة.

وبدأت القوات الأمريكية شن غارات إضافية على أهداف متعددة في إيران في الساعة 5:15 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة "21:15 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء"، في أحدث تصعيد لتبادل الهجمات مما ينذر بإشعال حرب شاملة من جديد، والتي توقفت مؤقتا في أوائل أبريل عندما اتفق الجانبان على وقف إطلاق نار هش.

في غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام تراجعت 7.2 مليون برميل لتصل إلى 426.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 4 ملايين برميل.

وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية، بما يشمل تلك الموجودة في الاحتياطيات الاستراتيجية، بنحو 79 مليون برميل منذ بدء الحرب مع إيران في 28 فبراير، إذ تدخل أكبر منتج في العالم لتعويض نقص المعروض الناجم عن الإغلاق الفعلي للمضيق، وفقا لرويترز