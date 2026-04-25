

مع التوسع الكبير في سوق السيارات الكهربائية والهجينة داخل مصر، بدأت فئة السيارات المزودة بتقنية المدى الممتد REEV تفرض نفسها بقوة بين الباحثين عن الأداء القوي ومدى القيادة الطويل دون القلق من الشحن المتكرر.



يجمع هذا النوع من السيارات بين مزايا القيادة الكهربائية بالكامل وبين وجود محرك بنزين يعمل على شحن البطارية، ما يمنح السائق تجربة أكثر مرونة خاصة مع السفر لمسافات طويلة.

وشهدت الفترة الأخيرة طرح عدد من الطرازات الجديدة التي تنتمي لهذه الفئة، من بينها L6 PRO وROX 01 وديبال S07 وديبال S05 وDFSK E5 إلى جانب ديبال G318، بأسعار تبدأ من مليون 255 ألف جنيه.



ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

L6 PRO

تباع L6 PRO الجديدة في مصر بسعر رسمي يبدأ من 2.500.000 جنيه.

تقدم السيارة L6 PRO كروس أوفر متوسطة الحجم الخدمية بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 402 حصان ونظام REEV-4WD، وعزم دوران 529 نيوتن متر، يقوم بإعادة شحن البطاريات، مع بطارية (ليثيوم حديد فوسفات) بسعة 36.8 كيلووات/ساعة.

تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 5.4 ثواني. ويصل إجمالي مدى القيادة إلى 1.390كم؛ ويمكن شحن البطارية بالطاقة السريعة من 20% إلى 80% خلال 20 دقيقة، وشحن بطيء حتى 100% خلال 6 ساعات.

ROX 01



تقدم روكس 001 الجديدة بسعر يبدأ من 3,200,000 جنيه للفئة المزودة بـ7 مقاعد، بينما الفئة الأعلى تجهيزًا ذات الـ6 مقاعد بسعر 3,300,000 جنيه.

تقدم روكس 01 بنظام دفع يتكون من محركين كهربائيين ينتجان قوة إجمالية تقدر بـ470 حصان، مضاف إليهما محرك بنزين بقوة 154 حصان لإمداد البطارية بالطاقة اللازمة.

وتعد روكس 01 واحدة من السيارات التي تعمل بتقنية (REEV) المدى الممتد، فهي قادرة بفضل محركاتها على قطع مسافة تصل إلى 1.115 كم قبل الحاجة للشحن أو التزود بالوقود.

ديبال S07



تبدأ أسعار S07 من 2.000.000 مليون جنيه لنسخة المدى الممتد REEV، و2.090.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

تقدم ديبال SO7 الجديدة بعدة خيارات للمحرك فمنها النسخة الكهربائية بالكامل (BEV) تقطع حتى 560 كيلومترًا على شحنة واحدة، بمحرك يولد 160 كيلوواط من القوة يطلقك من الصفر إلى المئة خلال ثوانٍ معدودة.

تتوفر السيارة أيضا بنسخة المدى الممتد (REEV) المزودة بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، تمنح قيادة كهربائية صافية لمسافة 160 كم، ومدى إجمالي يصل إلى 992 كم، بفضل مولد ذكي يعمل فقط لشحن البطارية دون أن يتدخل في الدفع بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، وتعتمدبروتوكول الشحن الأوروبي.

ديبال S05



تبدأ أسعار ديبال SO5 الجديدة من مليون 675.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV، ومليون 640.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.



تقدم السيارة ديبال S05 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بخيارين لمنظومة القوة، الخيار الأول هو النسخة الكهربائية بالكامل (Battery Electric Vehicle - BEV) المزودة بمحرك بقدرة 175 كيلوواط، مع 320 نيوتن متر قوة عزم توفر استجابة فورية ومدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا وفق معاييرNEDC، علماً بأن جميع سيارات ديبال تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي.

أما الخيار الثاني فهو نسخة المدى الممتد بتقنية (Range-Extended Electric Vehicle – REEV)، التي تمنح السائق تجربة قيادة كهربائية كاملة، ذات مدى ممتد وهو ما يمنح السائق هدوء القيادة الكهربائية وكفاءتها العالية، وفي نفس الوقت تستطيع الانطلاق لمسافات طويلة دون القلق بشأن الشحن المتكرر.

DFSK E5



تقدم DFSK E5 الصينية الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و255 ألف جنيه ، وتقدم مع ضمان 7 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.

تعتمد DFSK E5 الجديدة على نظام دفع كهربائي ممتد المدى مع محرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر، بقوة 174 حصان، وعزم الدوران الأقصى إلى 300 نيوتن متر، مع ناقل حركة أتوماتيك ومدى سير 1.150 كم بخزان وقود واحد فقط.

قدمت DFSK E5 الصينية الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و 145ألف جنيه، وتقدم مع ضمان 7 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.

ديبال G318

تبدأ أسعار ديبال G318 من 2.150.000 جنيه للفئة الأولى القياسية، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بات سعرها الجديد 2.300.000 جنيه.

تقدم Deepal G318 بمنظومة REEV (Range Extended Electric Vehicle)، التي تجمع بين القيادة الكهربائية والكفاءة الممتدة للمدى، لتضع معايير جديدة في فئتها من حيث الأداء والاعتمادية.

وتعتمد السيارة على منظومة دفع رباعي 4WD بمحركين يولدان قوة إجمالية تصل إلى 424 حصانًا و 575 نيوتن متر عزم، ما يمنحها قدرات متميزة على الطرق الوعرة، إلى جانب مدى قيادة يصل إلى 998 كيلومترًا وفقًا لمعيار CLTC، في انعكاس واضح للتوازن بين القوة والكفاءة.



