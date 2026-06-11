أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية أن بلاده ماضية في مواجهة الضغوط والتهديدات الأمريكية، مشدداً على أن الشعب الإيراني يتمتع بالتماسك والإصرار اللازمين للدفاع عن البلاد في مواجهة أي تحديات.

وقال إن الرئيس الأمريكي يجب أن يدرك أن المعادلات الإستراتيجية السائدة في المنطقة، وكذلك الترتيبات الأمنية القائمة، لن تعود إلى ما كانت عليه في السابق، في إشارة إلى التحولات التي تشهدها المنطقة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن إيران ستدق "المسمار الأخير في نعش الولايات المتحدة في المنطقة"، مؤكداً أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة يمتلكان عزيمة راسخة للرد بشكل مدمر وقاسٍ على أي اعتداءات قد يقدم عليها العدو مستقبلاً.