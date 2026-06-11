عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي، ومراجعة الموقف التنفيذي لأعمال تطهيرات الترع والمصارف والإجراءات المتخذة لضمان جاهزية المنظومة المائية لتلبية الاحتياجات خلال فترة الذروة.

سويلم: متابعة ميدانية لمعدلات تنفيذ أعمال التطهيرات

استعرض الوزير، خلال الاجتماع، نتائج المرور الميداني الذي نفذه مهندسو قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري على أعمال التطهيرات المنفذة والجارية بعدد من الإدارات العامة للموارد المائية والري بالمحافظات، إلى جانب متابعة البرنامج الزمني الذي تنفذه الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية ومعدلات التنفيذ بالمواقع المختلفة.

الري: تطهير 33 ألف كيلومتر ترع و22 ألف كيلومتر مصارف

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لخطة تطهيرات المجاري المائية، والتي تشمل تطهير نحو 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف على مستوى الجمهورية، حيث قدرت أجهزة مصلحة الري إجمالي تكلفة تطهير الترع بنحو 1.4 مليار جنيه، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة شبكة المجاري المائية وضمان وصول المياه إلى المنتفعين.

سويلم: الانتهاء من خطط التطهيرات قبل 15 يونيو

شدد وزير الري، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطط التطهيرات بمختلف الإدارات العامة للري قبل 15 يونيو 2026، مع إمكانية مد فترة التنفيذ حتى نهاية يونيو للإدارات التي تتأخر بها الزراعات الصيفية وفقًا لطبيعة الزمام ومعدلات الطلب على المياه.

وزير الري: التركيز على النقاط الساخنة وضمان استقرار المناسيب

أكد أهمية استمرار المرور الدوري من مهندسي الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية لمتابعة جودة الأعمال ومعدلات التنفيذ، مع التركيز على النقاط الساخنة التي تم رصدها من خلال تقارير التفتيش الفني وسرعة التعامل معها لضمان استقرار المناسيب والتصرفات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

سويلم: دعم المناطق الحرجة بمعدات إضافية

وجه الوزير بدعم الإدارات التي تواجه عجزًا في عقود التطهيرات أو انخفاضًا في معدلات أداء بعض المقاولين بالمعدات التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، خاصة في المناطق ذات الأولوية، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة وتحقيق المستهدفات الزمنية.

وزير الري: صيانة البوابات المائية محور رئيسي لإدارة المياه

أكد الدكتور هاني سويلم أن جاهزية بوابات التحكم والمنشآت المائية تمثل أحد المحاور الرئيسية لإدارة وتوزيع المياه خلال الموسم الصيفي، مشددًا على أهمية تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للبوابات لضمان كفاءة تشغيل المناوبات وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

سويلم: التنسيق مع الزراعة لمتابعة تطهير المساقي الخصوصية

كما وجه أجهزة الري بالمحافظات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، بما يضمن وصول المياه بالكميات المطلوبة إلى الأراضي الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة.

وزير الري: استمرار المتابعة الرقمية والتفتيش الفني

شدد الوزير، في ختام الاجتماع، على أهمية الاستمرار في تسجيل ومتابعة عقود وأوامر أعمال التطهيرات من خلال المنظومة الرقمية المخصصة لذلك، مع استمرار أجهزة التفتيش الفني في إعداد تقارير دورية عن الأعمال المنفذة، بما يتيح تقييم الأداء وقياس معدلات الإنجاز وفق مؤشرات الأداء المعتمدة.