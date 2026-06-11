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الحبس سنة للمتهم بسرقة بائع الجرائد في حلوان

كتب : أحمد عادل

10:55 ص 11/06/2026 تعديل في 10:56 ص

عم شعبان بائع جرائد حلوان

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قضت محكمة جنح حلوان، بمعاقبة المتهم بسرقة مبلغ مالي من بائع جرائد في منطقة حلوان، بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ.

حبس المتهم بسرقة بائع جرائد حلوان

وكانت النيابة العامة، قد قررت حبس المتهم بسرقة مبلغ مالي من بائع جرائد بأسلوب المغافلة في منطقة حلوان، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء سرقة مبلغ مالي من بائع صحف بالقاهرة بأسلوب المغافلة.

تفاصيل واقعة سرقة بائع جرائد حلوان

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه بائع صحف يقيم بدائرة قسم شرطة حلوان. وبسؤاله، أقر بأنه في 28 مايو الماضي، قام الشخص الظاهر في مقطع الفيديو بمغافلته والاستيلاء على مبلغ مالي من حصيلة بيع الصحف.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه صاحب معلومات جنائية. كما عُثر بحوزته على المبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية.

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بائع جرائد حلوان سرقة

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