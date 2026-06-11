أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، اليوم، أداء امتحان مادة العلوم، آخر مواد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، ليُسدل الستار على ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

طلاب القاهرة يختتمون امتحانات نهاية العام

بانتهاء امتحان العلوم، يكون طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة قد أتموا جميع اختبارات نهاية العام الدراسي، والتي جرت وفق الجدول الزمني المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وشهدت اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية متابعة مستمرة من غرف العمليات المركزية والفرعية، لرصد أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وسيرها بصورة مستقرة.

بدء أعمال التصحيح تمهيدًا لإعلان النتيجة

من المقرر أن تبدأ أعمال تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات والمراجعة النهائية خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، عقب الانتهاء من جميع إجراءات الكنترول واعتماد النتيجة رسميًا.