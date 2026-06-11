قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن شهر بؤونة، المعروف بارتفاع درجات الحرارة، لا يزال يسير حتى الآن في إطار الصيف الطبيعي المعتاد، دون التعرض لموجات شديدة الحرارة أو رياح مزعجة، مشيرًا إلى أن الأجواء الحالية تبدو أكثر هدوءًا مقارنة بما يشتهر به هذا الشهر من أجواء حارة.

وأضاف "فهيم" خلال منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن درجات الحرارة ما زالت تدور حول معدلاتها الصيفية الطبيعية، إذ تسجل القاهرة الكبرى نحو 35 درجة مئوية، وشمال الصعيد 37 درجة، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 44 درجة مئوية.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن الشبورة المائية لا تزال تظهر خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط محدود للرياح على فترات متقطعة دون تأثيرات كبيرة، إلى جانب فرص ضعيفة للغاية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

احتياطات مهمة للمواطنين

نصح "فهيم" المواطنين بضرورة القيادة بهدوء خلال فترات الشبورة الصباحية، والإكثار من شرب المياه والسوائل خاصة للعاملين في الأنشطة الزراعية والحقول، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة قدر الإمكان، وارتداء أغطية رأس فاتحة اللون أثناء التواجد لفترات طويلة في الأماكن المكشوفة.

توصيات للمزارعين

دعا رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى الاستمرار في انتظام عمليات الري وعدم إطالة الفترات بين الريات، مع الحفاظ على مستوى مناسب من الرطوبة حول جذور المحاصيل والخضر حديثة الزراعة.

وشدد "فهيم" على أهمية متابعة ثمار المانجو والرمان والطماطم استعدادًا لفترات الحرارة الأعلى المتوقعة خلال النصف الثاني من شهر بؤونة، إلى جانب الاستمرار في الفحص الدوري للحشرات الصيفية، وعلى رأسها دودة الحشد الخريفية والتوتا أبسلوتا وديدان الأوراق والثمار.

وأشار الدكتور محمد علي فهيم، إلى ضرورة متابعة الأمراض المرتبطة بارتفاع الرطوبة واستمرار الشبورة الصباحية، مثل: البياض الدقيقي والبياض الزغبي، فضلًا عن الاهتمام ببرامج التحجيم والتغذية البوتاسية والكالسيومية في أشجار الفاكهة.

وأكد أن هدوء الأجواء خلال الفترة الحالية لا يعني انتهاء الاستعداد لموسم الصيف، موضحًا أن الوقت الراهن يعد فرصة مناسبة لترتيب برامج الري والتغذية والوقاية، قبل الدخول في الجزء الأكثر حرارة من الموسم، والذي يشهد ارتفاعًا في الطاقة الحرارية وزيادة الضغوط المناخية على الإنسان والنبات.

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