إعلان

فيات تطلق إصدار رياضي جديد من سيارتها Topolino متناهية الصغر

كتب : مصراوي

11:10 ص 26/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فيات Topolino الرياضية
  • عرض 3 صورة
    فيات Topolino الرياضية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تورينو - (د ب أ):

أعلنت شركة فيات عن إطلاق الإصدار الرياضي Sport Edition من سيارتها Topolino الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة الموديلات متناهية الصغر.

أبرز اختلافات في فيات Topolino الجديدة عن النسخة القياسية

وأوضحت الشركة الإيطالية أن الإصدار الرياضي Sport Edition الجديد يظهر بتصميم مختلف بوضوح عن الطراز القياسي، حيث يأتي بطلاء بلون أبيض كريمي مع خطوط حمراء على غطاء المحرك، ما يمنحه مظهرًا لافتًا في شوارع المدينة.

ويكتمل هذا الطابع الرياضي بعجلات سوداء بإطار أبيض، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل الشعارات الرياضية على الرفارف والمرايا الجانبية السوداء، ما يعزز الهوية المميزة للسيارة.

وفي المؤخرة، يظهر شعار "فيات" باللون الأسود ليمنح السيارة لمسة نهائية أنيقة وبسيطة.

نظام تشغيل فيات Topolino الجديدة

ومن الناحية التقنية، تحافظ السيارة على فلسفتها البسيطة والعملية، إذ يولد المحرك الكهربائي قدرة 6 كيلووات/8,2حصان، ما يسمح للسيارة بالانطلاق بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.

وتبلغ السيارة الكهربائية مدى قيادة يبلغ نحو 75 كلم. ويمكن شحن البطارية بسعة 7 كيلووات/ساعة عبر مقبس كهربائي منزلي (230 فولت) خلال حوالي 4 ساعات.

السيارات الكهربائية فيات السيارات الرياضية أسعار السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
علاقات

ما تفسير الإحساس بالأشياء قبل حدوثها؟- اعرف السر
مسرح و تليفزيون

كيف ظهر محمد صلاح في الحلقة الـ11 من مسلسل اللعبة 5؟
شئون عربية و دولية

بينهم مصريان.. القصة الكاملة لاتهام 3 شباب في جريمة اغتصاب جماعي بإنجلترا
حوادث وقضايا

بـ12 رصاصة.. تفاصيل مقتل ملكة جمال المكسيك على يد حماتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

