أعلن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن تل أبيب ليست ضالعة حاليا، في الضربات الجوية الجارية التي تنفذها الولايات المتحدة ضد أهداف في إيران، وفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤولين قولهم: "إن إسرائيل لا تشارك في العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران في هذه المرحلة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة التنسيق بين واشنطن وتل أبيب بشأن تلك الضربات.

كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت ليل الأربعاء الخميس، بدء شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، ردا على ما وصفته بالعدوان الإيراني غير المبرر والمستمر.

أفادت تقارير إعلامية، أن إسرائيل تشارك في الهجمات إلى جانب الأمريكيين.

وجاءت الضربات الأمريكية بعد إعلان أعلن وزير الحرب بيت هيجسيث في مؤتمر صحفي عُقد في قاعدة جوانتانامو البحرية بكوبا، أن القوات الأمريكية ستشن ضربات على منشآت رئيسية في إيران.

وشدد هيجسيث على أن الضربات الليلة ستكون قوية وواضحة، مؤكدا أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ستكون مشغولة الليلة في تنفيذ هذه العمليات.

في المقابل، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي مساء الأربعاء، أن مساحة بلاده ربما تزداد في الحرب المقبلة.

أكد رئيس اللجنة إبراهيم عزيزي، أن بلاده لا تخشى قتال الولايات المتحدة، مؤكدا أن الحرب ستتسع متجاوزة المنطقة، إذا اندلعت.

تأتي هذه التطورات في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، إذ قال إن طهران أطالت أمد محادثات التوصل إلى اتفاق أكثر مما ينبغي، مؤكدا أنها ستدفع الثمن.

يُذكر أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران بدأت في 28 فبراير 2026.

كانت واشنطن وطهران قد أعلنتا هدنة في 8 أبريل، لكن التوترات لا تزال مرتفعة مع استمرار الهجمات المتبادلة وتصريحات التهديد، وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب، وفقا لروسيا اليوم.