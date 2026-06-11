نفى الجيش الأمريكي تعرض أي سفن حربية تابعة له لهجمات في مضيق هرمز، بعد ⁠أن ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن تقارير أولية أشارت إلى استهداف سفن أمريكية بالقرب من المضيق بصواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها القوات ‌المسلحة ⁠الإيرانية.

وفي منشور منفصل على منصة إكس، قالت القيادة المركزية الأمريكية: "إن ⁠حركة السفن التجارية من وإلى مضيق هرمز مستمرة، وذلك ⁠بعد أن أعلن مقر خاتم الأنبياء ⁠العسكري في إيران إغلاق المضيق أمام جميع السفن، وفقا لرويترز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث بشكل مباشر مع مسؤولين إيرانيين، مضيفا أنهم طلبوا منه وقف القصف، لكن مسؤولا إيرانيا نفى صحة تلك المعلومات.

وأضاف ترامب في حديثه مع "فوكس نيوز"، أن مقاتلاتنا الحربية تحلق في أجواء إيران وتدمر حاليا أنظمة الرادار والدفاع الجوي جنوب غربي البلاد.

أكد أن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا بي مباشرة الليلة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم.

وتابع: "أبلغت الإيرانيين أن حملة القصف الحالية ستتوقف بعد وقت قصير"، قبل أن يؤكد سنقصف الإيرانيين ليلة الغد مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض.

في المقابل، أفاد مصدر لوكالة "تسنيم"، أن ادعاء ترامب بأن مسؤولين إيرانيين تحدثوا إليه مباشرةً وطالبوه بوقف القصف محض افتراء.

وأضاف: "لم يتم أي اتصال مع ترامب، وإيران سترد بحزم على هذا العدوان".