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مصدر إيراني: لم نطلب من ترامب وقف القصف الأمريكي

كتب : وكالات

03:05 ص 11/06/2026

القصف الأمريكي

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث بشكل مباشر مع مسؤولين إيرانيين، مضيفا أنهم طلبوا منه وقف القصف، لكن مسؤولا إيرانيا نفى صحة تلك المعلومات.

وأضاف ترامب في حديثه مع "فوكس نيوز"، أن مقاتلاتنا الحربية تحلق في أجواء إيران وتدمر حاليا أنظمة الرادار والدفاع الجوي جنوب غربي البلاد.

أكد أن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا بي مباشرة الليلة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم.

وتابع: "أبلغت الإيرانيين أن حملة القصف الحالية ستتوقف بعد وقت قصير"، قبل أن يؤكد سنقصف الإيرانيين ليلة الغد مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض.

في المقابل، أفاد مصدر لوكالة "تسنيم"، أن ادعاء ترامب بأن مسؤولين إيرانيين تحدثوا إليه مباشرةً وطالبوه بوقف القصف محض افتراء.

وأضاف: "لم يتم أي اتصال مع ترامب، وإيران سترد بحزم على هذا العدوان".

تأتي تلك التطورات بعد تصعيد لافت شهدته المنطقة ليل الأربعاء الخميس، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن شن موجة جديدة من الغارات العسكرية ضد مواقع متفرقة في إيران بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصنّفت واشنطن هذه الهجمات على أنها ضربات دفاعية وُجهت لكبح ما وصفته بـ "العدوان الإيراني المتواصل وغير المبرر"، رغم تحذيرات إيرانية من أن الرد سيكون قويا وحاسما، وأن "الحرب ستتسع" متجاوزة المنطقة إذا اندلعت.

أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، أن القوات المسلحة الإيرانية سترد ردا ساحقا وحاسما على أي عدوان من جانب الجيش الأمريكي في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

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وقف القصف الأمريكي الرئيس الأمريكي ترامب إيران

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