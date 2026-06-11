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"حرارة مرتفعة وشبورة كثيفة".. توقعات حالة طقس الخميس

كتب : أحمد العش

04:00 ص 11/06/2026

طقس حار

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، مشيرةً إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء البلاد.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يسود ليلًا طقس معتدل رطب على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أوضحت "الأرصاد" فيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، أن القاهرة الكبرى تسجل 34 للعظمى و23 للصغرى، والوجه البحري 30 للعظمى و22 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 29 للعظمى و21 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 35 للعظمى و21 للصغرى، وشمال الصعيد 37 للعظمى و22 للصغرى، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 44 للعظمى و27 للصغرى.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المسجلة في الظل بما يتراوح بين درجة إلى درجتين، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

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أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

توقعت الهيئة" تكون شبورة مائية في الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وربما تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت "هيئة الأرصاد" أن هناك نشاطًا للرياح على فترات متقطعة بسرعات تتراوح بين 25 و35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ما يساهم في تلطيف الأجواء.

ولفتت "الهيئة" إلى تواجد فرصًا ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة لا تتجاوز 20% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون متقطعة وغير مؤثرة، مع احتمالية ظهور سحب منخفضة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ربما ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها، بالتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها بشأن حالة الطقس.

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