15 ألف جنيه زيادة بأسعار السيارة التجارية الأكثر مبيعًا بمصر في 2026

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية التجارية في مصر، عن زيادة أسعار السيارة شيفرولية جامبو موديل 2027 بقيمة ثابتة 15 ألف جنيه.

وتعد الزيادة الجديدة المعلنة من وكيل العلامة الأمريكية في مصر الثانية خلال الشهر الجاري، فقد سبق وزادت السيارة في السادس من أبريل بقيمة 90 ألف جنيه.

ووفقًا للمعلن فقد أصبحت أسعار شيفرولية الجامبو المجمعة بمصانع الشركة في مصر تبدأ من 1.575.000 جنيه بدلًا من 1.560.000 جنيه للفئة الأولى، و1.599.500 جنيه مقابل 1.584.500 جنيه للفئة الثانية، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 1.685.000 جنيه مقارنة بـ1.670.000 جنيه.

مواصفات "شيفرولية الجامبو" الجديدة في مصر

شيفروليه الجامبو تتميز بكابينة واسعة، وحموله التي تتراوح بين 3.3 و 5.2 طن، تقدم شيفروليه الجامبو بأكثر من خيار التي تتدرج فيها سعات المحرك من 2.8 الى 4.6 لتر كما تتدرج الحمولات من 3.3 الي 5.2 طن.

محرك شيفرولية الجامبو

موديلات شيڤروليه الچامبو الثلاثة (QMR / NPR / NQR) تتميز بمحرك 4 سلندر، حقن مباشر لوقود الديزل ، فتيس يدوي 5 سرعات ، عجلة قيادة پاور ، نظام مساعدين هيدروليكي مزدوج الأداء، كابينة قلابة لسهولة الصيانة ، بالإضافة إلى المواصفات الأساسية للراديو بسماعتين مع Bluetooth / USB / AUX، ونوافذ كهربائية ، وقفل مركزي ، وكابينة واسعة.

وزودت مقصورة السيارة في الفئات الأعلى بتجهيزات مميزة شملت شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة مدعمة بكاميرا خلفية تساعد على ركن السيارة مزودة بخاصية الرؤية الليلية.

مدة الضمان على سيارة شيفرولية الجامبو

وبحسب المعلن من شركة المنصور للسيارات الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفروليه في مصر، تقدم الدبابة الجديدة بضمان لمدة 5 سنوات / 150,000 كيلومتر أيهما أقرب.

