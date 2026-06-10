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قرارات جديدة من الحكومة بشأن وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

كتب : محمد أبو بكر

03:54 م 10/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الخامس والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادرة خلال جلسته رقم (36) بتاريخ 12 مايو 2026، والتي تضمنت حزمة من الإجراءات الخاصة بالوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

مجلس الوزراء: اعتماد أسعار وحدات سكنية جديدة في بورسعيد

شملت القرارات اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروعي (66 + 53) عمارة بموقع شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

مجلس الوزراء: تعديل سقف أسعار الوحدات لمتوسطي الدخل

كما وافق المجلس على تعديل الحد الأقصى لأسعار بيع الوحدات السكنية التي يمكن التعامل عليها ضمن محور متوسطي الدخل، بما يتواكب مع المتغيرات الحالية في سوق الإسكان.

مجلس الوزراء: صيانة ونظافة 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي

وتضمنت القرارات التعاقد مع شركة التعمير لإدارة المرافق لتقديم خدمات الصيانة والنظافة لنحو 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، بهدف الحفاظ على كفاءة المشروعات السكنية واستدامة الخدمات المقدمة للسكان.

مجلس الوزراء: تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات المتبقية

واعتمد المجلس تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمراكز والمدن الجديدة والمحافظات، إلى جانب اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية وغير المباعة بالمدن الجديدة ضمن المرحلة الخامسة.

مجلس الوزراء: اعتماد ضوابط طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الضوابط والشروط المنظمة لطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، في إطار التوسع في البدائل السكنية وتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

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الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الوحدات السكنية التمويل العقاري

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