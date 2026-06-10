رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد ضد نادي الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة ضد نادي الزمالك بسبب مستحقات متأخرة للاعبه الفلسطيني السابق عمر فرج.

وتواجد إسم نادي الزمالك في آخر تحديث للاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية الموقع عليها عقوبات إيقاف قيد.

وتعد هذه العقوبة هي الـ17 حتى الآن الموقعة ضد النادي، بعدما نجح في تسوية 3 قضايا مؤخرًا.

وكان عمر فرج، قد فسخ عقده مع نادي الزمالك، في شهر فبراير الماضي، من جانب واحد، بسبب عدم تلقيه مستحقاته لدى النادي.