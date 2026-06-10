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رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد ضد نادي الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

05:57 م 10/06/2026 تعديل في 06:01 م
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    عمر فرج
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    عمر فرج مهاجم الزمالك ينضم إلى هالمستاد السويدي (2)
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    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
  • عرض 11 صورة
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
  • عرض 11 صورة
    عمر فرج
  • عرض 11 صورة
    المهاجم الفلسطيني عمر فرج
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    عمر فرج
  • عرض 11 صورة
    عمر فرج
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    عمر فرج 1
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    عمر فرج

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة ضد نادي الزمالك بسبب مستحقات متأخرة للاعبه الفلسطيني السابق عمر فرج.

وتواجد إسم نادي الزمالك في آخر تحديث للاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية الموقع عليها عقوبات إيقاف قيد.

وتعد هذه العقوبة هي الـ17 حتى الآن الموقعة ضد النادي، بعدما نجح في تسوية 3 قضايا مؤخرًا.

وكان عمر فرج، قد فسخ عقده مع نادي الزمالك، في شهر فبراير الماضي، من جانب واحد، بسبب عدم تلقيه مستحقاته لدى النادي.

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نادي الزمالك فيفا عمر فرج

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