أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيفرولية" Chevrolet التجارية في السوق المصري، عن زيادة موديل 2027 من السيارة أوبترا سيدان العائلية بقيمة ثابتة 20 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

وبعد تطبيق الزيادة أصبحت أسعار شيفرولية أوبترا الجديدة تبدأ من 764.900 جنيه بدلًا من 744.900 جنيه للفئة الأولى القياسية، و789.900 جنيه مقابل و769.900 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

مواصفات محرك شيفرولية أوبترا الجديدة

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

أبعاد سيارة شيفرولية أوبترا الجديدة التي تحمل شعار "صنع في مصر"

تأتي أوبترا الجديدة بطول 4.490 مم، العرض 1.695 مم، الارتفاع: 1.490 مم، قاعدة العجلات: 2.550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر.

تجهيزات الأمان ومساعدة السائق في شيفرولية أوبترا 2027

تمتلك أوبترا بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

التجهيزات الخارجية للسيارة تشمل مصابيح ضباب خلفية، مرايا كهربائية، عجلات مقاس 15 بوصة، إضاءة نهارية LED.

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها، فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

