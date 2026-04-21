ارتفاع أسعار شيفرولية أوبترا الجديدة بعد أيام من طرح موديل 2027 في مصر

كتب : أيمن صبري

03:40 م 21/04/2026 تعديل في 03:41 م
    شيفرولية أوبترا
    أول صورة للسيارة شيفرولية أوبترا الجديدة بمصر
    شيفرولية أوبترا الجديدة
    مراحل تصنيع شيفرولية أوبترا الجديدة بمصر
    نيو أوبترا الجديدة
    نيو أوبترا الجديدة
    نيو أوبترا الجديدة
    نيو أوبترا الجديدة
    نيو أوبترا الجديدة
    أوبترا الجديدة (2)
    أوبترا الجديدة (3)

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيفرولية" Chevrolet التجارية في السوق المصري، عن زيادة موديل 2027 من السيارة أوبترا سيدان العائلية بقيمة ثابتة 20 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

وبعد تطبيق الزيادة أصبحت أسعار شيفرولية أوبترا الجديدة تبدأ من 764.900 جنيه بدلًا من 744.900 جنيه للفئة الأولى القياسية، و789.900 جنيه مقابل و769.900 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

مواصفات محرك شيفرولية أوبترا الجديدة

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

أبعاد سيارة شيفرولية أوبترا الجديدة التي تحمل شعار "صنع في مصر"

تأتي أوبترا الجديدة بطول 4.490 مم، العرض 1.695 مم، الارتفاع: 1.490 مم، قاعدة العجلات: 2.550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر.

تجهيزات الأمان ومساعدة السائق في شيفرولية أوبترا 2027

تمتلك أوبترا بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

التجهيزات الخارجية للسيارة تشمل مصابيح ضباب خلفية، مرايا كهربائية، عجلات مقاس 15 بوصة، إضاءة نهارية LED.

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها، فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

اقرأ أيضًا:

سيارات كهربائية ملاكي بدل البنزين| مبادرة إحلال جديدة بمصر قيد الدراسة

ما علامة PPF التي ظهرت في أحدث صور محمد رمضان.. وعلاقتها بالسيارات؟

إطلاق الجيل الجديد من أودي A6 في مصر بأسعار تبدأ من 4.7 مليون جنيه

شيفرولية أوبترا أسعار السيارات سيارات 2027 سيارات صناعة مصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هبوط حاد للذهب يتجاوز 2% مع صعود الدولار والنفط
اقتصاد

هبوط حاد للذهب يتجاوز 2% مع صعود الدولار والنفط
بإطلالة كاجوال.. مي سليم تشارك جمهورها أحدث ظهور لها
زووم

بإطلالة كاجوال.. مي سليم تشارك جمهورها أحدث ظهور لها
ماذا يفعل النظام الغذائي الغني بالخضروات الورقية لضغط الدم؟
نصائح طبية

ماذا يفعل النظام الغذائي الغني بالخضروات الورقية لضغط الدم؟
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
شئون عربية و دولية

ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
مطاعم صينية تفحص الوجه واللسان لاقتراح وجبات الزبائن.. ما القصة؟
علاقات

مطاعم صينية تفحص الوجه واللسان لاقتراح وجبات الزبائن.. ما القصة؟

أخبار

المزيد

ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية