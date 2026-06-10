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اختتمت امتحانات الشهادة الإعدادية في السويس بمادة الدراسات الاجتماعية وجاءت أسئلتها سهلة لتضفي أجواء من البهجة والسعادة على الطلاب وأسرهم.

وقال الطلاب وأولياء الأمور، إن امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام جاءت سهلة ومباشرة باستثناء امتحان الجبر، ومادة العلوم إذ تضمنت أسئلة تحتاج وقت أطول للإجابة عليها.

وعقب انتهاء الامتحان احتفل الطلاب والطالبات بإطلاق الفوم في أجواء تعبر عن سعادتهم بإنهاء مرحلة التعليم الأساسي، واستغلال عطلة الصيف للراحة قبل الالتحاق بالتعليم الثانوي.

واستخدم الطلاب والطالبات الفوم وتبادلوا نشر المادة البيضاء ابتهاجا بانتهاء الامتحانات وتعبير عن سعادتهم.