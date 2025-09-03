تراجع أسعار سيارات إكسبينج الكهربائية في مصر بقيمة 200 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة "راية أوتو"، الوكيل الحصري لعلامة إكسبينج في مصر، تراجع أسعار سيارتيها إكسبينج G6 وإكس بينج G9 الجديدتين بالسوق المصري بقيم تتراوح بين 140 إلى 200 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي سيارات إكس بينج الكهربائية الجديدة في مصر:

إكسبينج G6

تراجعت أسعار إكسبينج G6 الجديدة بقيمة تتراوح بين 140 إلى 180 ألف جنيه، وأصبح سعرها بعد التخفيض 2 مليون 450 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ 2 مليون و600 ألف جنيه.

تعتمد إكسبينج G6 الجديدة على محركات كهربائية تتراوح قوتها من 190 كيلووات (258 حصانًا) إلى 350 كيلووات (476 حصانًا)، ما يجعلها قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.1 ثانية، تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/س.

تقدم السيارة ببطاريات بسعة 66 أو 87.5 كيلووات، ما يتيح لها مدى سير يتراوح بين 470 و570 كم.

إكس بينج G9

تراجعت أسعار إكس بينج G9 من 100 إلى 200 ألف جنيه، وأصبح سعرها بعد التخفيض 2 مليون 500 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 2 مليون 250 ألف جنيه، و الثالثة بسعر 3 ملايين 150 ألف جنيه.

تأتي إكس بينج G9 بعددا من الخيارات الأولى نسخة الدفع الخلفي وقوتها 276 حصان مع عزم 430 نيوتن.متر، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/س 6.4 ثواني، وتستطيع قطع مسافة حتى 460 كم في الشحنة الواحدة.

بينما الفئة الأعلى من نسخة الدفع الخلفي تأتي ببطارية NMC سعتها 98 كيلوواط/الساعة توفر مدى سير رسمي حتى 570 كم في الشحنة الواحدة.

أما الفئة الأعلى تجهيزاً فتحمل محرك أمامي إضافي بقوة 550 حصان مع عزم 717 نيوتن.متر، ويصل مدى سير هذه النسخة حتى 520 كم في الشحنة الواحدة.

