تسير أكثر من 1400 كم دون توقف.. قائمة بأسعار سيارات "Li Auto" بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة Li Auto الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، 3 سيارات جديدة انطلقت لأول مرة خلال ديسمبر 2025 من العام الماضي.

جميع السيارات التي تقدمها العلامة الصينية تعمل بنظام REEV للمدى الممتد، وتبدأ أسعارها الرسمية مع انطلاق العام 2026 من 2.500.00 جنيه.

يسلط التقرير الآتي الضوء على السيارات الثلاث وأسعارها الرسمية:

L6

تقدم السيارة L6 PRO كروس أوفر متوسطة الحجم الخدمية بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 402 حصان ونظام REEV-4WD، وعزم دوران 529 نيوتن متر، يقوم بإعادة شحن البطاريات، مع بطارية (ليثيوم حديد فوسفات) بسعة 36.8 كيلووات/ساعة.

تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 5.4 ثواني. ويصل إجمالي مدى القيادة إلى 1.390كم؛ ويمكن شحن البطارية بالطاقة السريعة من 20% إلى 80% خلال 20 دقيقة، وشحن بطيء حتى 100% خلال 6 ساعات.

تباع السيارة بسعر رسمي يبدأ من 2.500.000 جنيه.

L7

تتاح السيارة L7 ULTRA الـSUV متوسطة الحجم العائلية لعملاء السوق المصري بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو يعمل على شحن البطاريات، وثلاث بطاريا ليثيوم سعة 52.3 كيلووات/ساعة.

تبلغ قومة المحرك 443 حصان مع عزم دوران 620 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات إلى 110 كم/س في 5.3 ثانية.

يصل مدى قيادة السيارة إلى 1.421 كم (وفق البروتوكول الصيني CLTC)، ويستغرق الشحن السريع من 30% إلى 80% في 25 دقيقة.

تباع L7 ULTRA بأسعار رسمية تبدأ من 3.500.000 جنيه.

L9

تعد السيارة L9 ULTRA الفاخرة الأكبر حجمًا في عائلية Li Auto في مصر، وتعتمد على محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو يعمل على شحن البطاريات، وثلاث بطاريا ليثيوم سعة 52.3 كيلووات/ساعة.

تبلغ قومة المحرك 443 حصان مع عزم دوران 620 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات إلى 110 كم/س في 5.18 ثانية.

يصل مدى قيادة السيارة إلى 1.421 كم (وفق البروتوكول الصيني CLTC)، ويستغرق الشحن السريع من 30% إلى 80% في 25 دقيقة.

تقدم السيارة وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية من 4.250.000 جنيه.

