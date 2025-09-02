القاهرة - (مصراوي):

يشهد سوق السيارات الصيني الذي يعد الأكبر في العالم، تطورات سريعة وغير مسبوقة حيث أصبحت بعض الطرازات الكهربائية ولأول مرة في التاريخ أرخص من سيارات الاحتراق الداخلي التقليدية.

يأتي ذلك في ظل التطور الصناعي وتوسع الإنتاج المحلي، ما خفض التكاليف بشكل كبير ودفع العديد من شركات صناعة السيارات الكهربائية إلى تقديم طرازاتها الجديدة بأسعار تنافسية.

وأشار محللون إلى أن مرونة أسعار السيارات الصينية يركن أيضًا إلى انخفاض تكاليف العمالة، وضعف قيمة اليوان، وسلسلة توريد البطاريات القوية بالصين.

ووفقًا لتقارير فإن قرابة 40% من السيارات الكهربائية الصينية باتت تباع بأسعار أقل من 25 ألف دولار (مليون و213 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

في المقابل لا تزال أسعار السيارات الكهربائية في أسواق دول الاتحاد الأوربي أغلى بنحو 6% مقارنة بأسعار سيارات الوقود التقليدية حتى نهاية عام 2024 الماضي.

ونقلت "العربية بيزنس" عن الرئيس التنفيذي لشركة "دان إنسايتس" مايكل دان، قوله إن الصين ستشكل 40% من حجم صناعة السيارات العالمية بحلول عام 2030.

ويعد تفوق شركة بي واي دي الصينية على شركة تسلا الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، مثال على تعاظم صناعة السيارات الصينية.

ويشير تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية في مايو الماضي، أن نحو 70% من السيارات الكهربائية المتداولة عالميًا في 2024 تم شحنها من موانئ الصين.

ويرى خبراء أن قدرة الصين على النزول بأسعار السيارات الكهربائية بهذه الوتيرة المتسارعة يعود في الأساس إلى الدعم الحكومي الذي تقدمه الحكومة الصينية للشركات المصنعة.

الدعم المالي المتواصل الذي تقدمه الصين إلى شركاتها، دفع حكومات عدد من الدول الأوروبية إلى تدقيق تنظيمي في أسواقها، وسط مزاعم بممارسات مناهضة للمنافسة.

