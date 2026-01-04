تبدأ من 585 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات كهربائية بمصر مع انطلاق 2026

تسير أكثر من 1400 كم دون توقف.. قائمة بأسعار سيارات "Li Auto" بمصر

قبل الشراء.. هذه أرخص سيارة تقدمها أرك فوكس في مصر

تستعد مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة "شيفرولية" Chevrolet الأمريكية في مصر، إلى طرح السيارة سبارك الكهربائية التي تنتمي لفئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات لأول مرة بالسوق المحلي خلال شهر يناير الجاري.

ولم يكشف الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية حتى الآن، عن أي تفاصيل مرتبطة بالمواصفات الفنية والميكانيكية للسيارة الجديدة، والتي من المقرر انضمامها لعائلة شيفرولية في مصر لتصبح أول سيارة كهربائية تتاح رسميًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات نسخة "شيفرولية سبارك" الكهربائية المتوفرة بالأسواق الأمريكية قبل انطلاقها بمصر:

محرك شيفرولية سبارك

تعتمد شيفرولية سبارك الجديدة على محرك كهربائي بقوة 100 حصان، مع عزم دوران 180 نيوتن متر، ويتصل بنظام دفع أمامي، وزودت السيارة سعة 42 كيلوواط/ساعة، تمكنها من السير حتى 360 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال 35 دقيقة باستخدام شاحن DC.

أبعاد شيفرولية سبارك

تقدم شيفرولية سبارك الكهربائية الجديدة بطول 4.160 مم، وعرض 1.760 مم، وارتفاع 1.560 مم، مع قاعدة عجلات 2.650 مم.

التجهيزات الداخلية لـ"شيفرولية سبارك"

تقدم سبارك بتجهيزات داخلية متطورة أبرزها شاشة لمس مركزية مقاس 10.1 بوصة، ولوحة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية مقاس 8.8 بوصة، وبها نظام صوتي مكون من 6 سماعات، مع دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto.

أنظمة أمان شيفرولية سبارك

تقدم شيفرولية سبارك الكهربائية الجديدة بعدد من أنظمة الأمان القياسية، أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب برنامج الثبات الإلكتروني ESC، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات.

كما تتوفر السيارة بوسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، مع نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا للمساعدة على الاصطفاف، ما يعزز مستويات الأمان أثناء القيادة داخل المدن والمناورات الضيقة.

اقرأ أيضًا:

أرخص سيارة مجمعة بمصر في مواجهة أرخص سيارة مستوردة.. أيهما تشتري؟

صحيفة أمريكية: إحدى شركات ساويرس في طريقها لامتلاك "بوجاتي" الفرنسية

مع انتشارها بمصر.. تعرف على مزايا الشحن ثنائي الاتجاه للسيارات الكهربائية