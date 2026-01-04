تبدأ من 585 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات كهربائية بمصر مع انطلاق 2026

تسير أكثر من 1400 كم دون توقف.. قائمة بأسعار سيارات "Li Auto" بمصر

قبل الشراء.. هذه أرخص سيارة تقدمها أرك فوكس في مصر

في ظل التراجع الكبير بأسعار السيارات الجديدة وخاصة المجمعة محليًا، يبحث الكثير من المشترين عن حلول اقتصادية تناسب ميزانيتهم، وأصبحت السيارات المجمعة محليا قريبه للغاية ومنافسة أمام المستوردة.

في التقرير التالي مقارنة بين أرخص سيارة مجمعة محليًا ومستوردة، وهما نيسان صني وميتسوبيشي أتراج الجديدتين، وتتراوح أسعارهما من 645 إلى 795 ألف جنيه.

مساحات وأبعاد نيسان صني وميتسوبيشي أتراج

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تأتي ميتسوبيشي أتراج بطول 4.305 مم، عرض 1.670 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.550 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

محرك وأداء نيسان صني وميتسوبيشي أتراج

تقدم صني بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

تعتمد ميتسوبيشي أتراج الجديدة على محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

تجهيزات السلامة والأمان بنيسان صني وميتسوبيشي أتراج

تقدم صني تقدم بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

تقدم أتراج بباقة أمان وأنظمة مساعدة تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في الثبات ESP، حساسات ركن خلفية.

كماليات وتجهيزات نيسان صني وميتسوبيشي أتراج

تقدم مقصورة صني، تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات للمقعد الخلفي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

مقصورة أتراج الجديدة، تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، كما تدعم توصيل الهواتف عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

أسعار وفئات نيسان صني وميتسوبيشي أتراج

تقدم نيسان صني 2026 في مصر بأسعار رسمي يبدأ من 645.000 جنيه للفئة الأولى مانيوال، والفئة الأولى أوتوماتيك سعرها 695.000 جنيه، والفئة الثانية من صني 745.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 795.000 جنيه.

تقدم ميتسوبيشي أتراج الجديدة بسعر رسمي 670,000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

تسير أكثر من 1400 كم دون توقف.. قائمة بأسعار سيارات "Li Auto" بمصر

يناير 2026 يواصل تراجع المستعمل.. سيارة فرنسية أوتوماتيك 2020 بأقل من 500 ألف

أرخص سيارة زيرو متناهية الصغر بمصر في يناير 2026.. تفاصيل