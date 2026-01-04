إعلان

لأول مرة.. بريطانيا تفرض رسوم ازدحام على السيارات الكهربائية

كتب : مصراوي

03:17 م 04/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لندن - (د ب أ):

يتعين على سائقي السيارات الكهربائية في وسط لندن دفع رسوم الازدحام المروري في العاصمة للمرة الأولى.

وأكد عمدة لندن صادق خان في نوفمبر أن السيارات الكهربائية ستفقد إعفاءها من الرسوم اعتبارا من الجمعة الثاني من يناير 2026.

كما ارتفعت رسوم الازدحام اليومية العادية للمركبات غير الكهربائية لأول مرة منذ عام 2020 من 15 جنيه إسترليني إلى 18 جنيه إسترليني (من 20.20 دولار إلى 24.30 دولار)، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) الجمعة.

وتغطي رسوم الازدحام المروري، التي تم تطبيقها في عام 2003 منطقة في وسط لندن بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء في أيام الأسبوع وبين الساعة 12 ظهرا والسادسة مساء في عطلات نهاية الأسبوع وعطلات البنوك.

وكانت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات فقط مؤهلة للحصول على خصم بنسبة 100%، لكن اعتبارا من الجمعة الماضية، تم تخفيض هذا الخصم إلى 25% للسيارات و50% للشاحنات الصغيرة والشاحنات الكبيرة.

وسيتم تقليص الخصم للسيارات الكهربائية بشكل أكبر اعتبارا من الرابع من مارس 2030، إلى 12.5% للسيارات و25% للشاحنات الصغيرة والشاحنات الكبيرة.

السيارات الكهربائية المملكة المتحدة رسوم السيارات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية