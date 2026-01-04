قبل الشراء.. هذه أرخص سيارة تقدمها أرك فوكس في مصر

تبدأ من 585 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات كهربائية بمصر مع انطلاق 2026

تسير أكثر من 1400 كم دون توقف.. قائمة بأسعار سيارات "Li Auto" بمصر

تقدم شركة شركة ألكان أوتو، الوكيل المحلي لعلامة "أرك فوكس" التجارية، السيارة T1 الكهربائية التي تنتمي لفئة الـSUV صغيرة الحجم كأرخص سيارة جديدة لها في مصر خلال 2026 الجاري.

نستعرض في التقرير الآتي مواصفات أرك فوكس T1 وأسعارها الرسمية بالسوق المصري:

تعمل أرك فوكس T1 بنظام دفع كهربائي متكامل يعتمد على خيارين من المحركات الكهربائية، حيث تتوفر النسخة الأولى بمحرك بقوة 70 كيلوواط، بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك أقوى بقوة 95 كيلوواط، وكلاهما مدعوم بحزم بطاريات ليثيوم بسعات 41.7 كيلوواط/ساعة و42.3 كيلوواط/ساعة على التوالي.

تحقق السيارة معدل استهلاك طاقة منخفض يبلغ 11.2 كيلوواط/ساعة لكل 100 كيلومتر فقط، بفضل اعتمادها على وحدة دفع كهربائية مدمجة بتقنية 8 * 1 -Eight-in-One Electric Drive Unit، وهي التقنية نفسها المستخدمة في القطارات عالية السرعة، ما يمنح السيارة كفاءة فائقة ومدى قيادة موسع حتى في درجات الحرارة المنخفضة.

تأتي أرك فوكس T1 الجديدة بطول 4337 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1572 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2770 مم، كما يمكن للمقاعد الأمامية أن تُطوى حتى زاوية 180 درجة، مما يزيد من مرونة الاستخدام ويتيح للركاب خيارات متعددة للراحة أو التخزين.

تضم مقصورة T1 الكهربائية الجديدة تصميمًا عصريًا يجسد الانسجام بين هذه العناصر، من خلال لوحة عدادات عائمة تمتد من منتصف الكونسول إلى الأبواب الجانبية. كما تتوسط المقصورة شاشة عرض مركزية تعمل باللمس بقياس 15.6 بوصة.

يتوفر بالسيارة أيضًا شاشة عدادات رقمية خلف عجلة القيادة بقياس 8.8 بوصة، وكلاهما مدمج ضمن ما يُعرف باسم القمرة الرقمية الملتفة بزاوية 240 درجة -240° Wraparound Digital Cockpit، التي تسمح بانتقال المعلومات بسلاسة بين السائق والأنظمة الذكية، وتوفر واجهة تفاعل سريعة الاستجابة.

تتوفر أرك فوكس T1 في مصر بفئتين من التجهيزات وتباع بسعر رسمي يبدأ من 789 ألف و900 جنيه لفئة Pro، أما فئة Plus سعرها الرسمي 849 ألف و900 جنيه.

