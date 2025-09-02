بعد انتهاء العرض.. أسعار نيسان سنترا 2026 ترتفع 32 ألف جنيه في سبتمبر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن أسعار السيارة سنترا سيدان العائلية موديل 2026 خلال شهر سبتمبر الجاري.

وشهدت أسعار نيسان سنترا الجديدة ارتفاعًا بقيمة 32 ألف جنيه خلال الشهر الجاري مقارنة بأسعارها في أغسطس الماضي والذي كانت تقدم خلاله السيارة بعرض تخفيض.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي أصبحت نيسان سنترا المجمعة محليًا والتي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات تباع بسعر رسمي 920.000 جنيه مقابل 888.000 جنيه سابقًا.

تعتمد نيسان سنترا المجمعة في مصر على محرك 4 سلندر تنفس طبيعي سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

يبلغ طول نيسان سنترا الإجمالي 4.61 مترًا وقاعدة عجلاتها 2.70 متر مع عرض 1.76 متر وارتفاع كلي 1.49 متر، ومساحة تخزين خلفية 510 لترًا مكعبًا.

تمتلك سيارة نيسان الجديدة قياسيا على أنظمة ABS وEBD ودعم الفرامل BA ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

تقدم سنترا بتحكم يدي في التكييف وفتحات تهوية خلفية ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم تشغيل الاسطوانات مع منفذ AUX ومصابيح LED خلفية وجنوط حديدية قياس 16 بوصة.

كما يتوفر بها إضاءة نهارية LED وتكييف ثنائي المناطق وبلوتوث ومفتاح ذكي وتطعيمات من الكروم للعدادات وجنوط رياضية، وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وكاميرا خلفية