بسبب إدارة ترامب.. تسلا تخسر 15% من مبيعاتها في آخر ثلاثة أشهر من 2025

كاليفورنيا (د ب أ):

أعلنت شركة تسلا، شركة صناعة السيارات الأمريكية المملوكة لإيلون ماسك اليوم الجمعة أن مبيعاتها انخفضت بنسبة 15.6% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025.

ويرتبط انخفاض تسلا بقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية أنها سلمت 418.227 سيارة لعملائها حول العالم خلال الربع الأخير.

وتعني هذه الأرقام أن تسلا سجلت ثاني انخفاض سنوي متتالٍ في مبيعاتها، حيث تراجعت بنسبة 8.5 % خلال عام 2025 بأكمله، لتصل إلى ما يزيد قليلاً على 1.636مليون سيارة .

وسجلت الشركة أعلى مستوياتها في عام 2023، بعدما تجاوزت مبيعاتها 1.8 مليون سيارة.

ومن المرجح أن يكون لانتهاء الإعفاء الضريبي في الولايات المتحدة البالغ 7500 دولار لشراء السيارات الكهربائية في نهاية سبتمبر دور في تراجع المبيعات خلال الربع الأخير من عام 2025.

وخلال الربع الثالث من عام 2025، ارتفعت مبيعات شركة تسلا بنسبة 7.4% لتصل إلى 497.099 سيارة، في الوقت الذي سارع فيه العديد من المشترين الأمريكيين المحتملين للاستفادة من الحافز الضريبي قبل انتهائه.

