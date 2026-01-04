خطوة بخطوة.. كيف تحصل على سيارة "ملاكي" من مزاد مطار القاهرة؟

تستعد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى عقد جلسة مزاد علني ظهر يوم الخميس الموافق 8 يناير الجاري بقاعة نادي الجيزة الرياضي، لبيع عدد من "لوطات" سيارات الركوب من مصادر ومهمل ومتروك جمارك مطار القاهرة الدولي.

ويحظى مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة الذي ينعقد بشكل شبه شهري إلى جانب العشرات من المزادات الأخرى، باهتمام قطاع عريض من المستهلكين الباحثين عن سيارة مستعملة.

ووفقًا للوائح التنظيمة للمزادات الحكومية، تشترط الهيئة على الراغبين في دخول المزادات للحصول على إحدى السيارات المعروضة بشكل فردي استيفاء الآتي:

كراسة الشروط

تشترط هيئة الخدمات الحكومية للاشتراك بالمزاد، شراء كراسة الشروط والتي تقدر قيمتها بـ400 جنيه وتتاح للبيع حتى يوم انعقاد الجلسة، علمًا بأن قيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

المبلغ التأميني

يجب سداد قيمة المبلغ التأميني والذي يقدر بـ50 ألف جنيه عن كل "لوط" سيارة، وتتيح الهيئة سداد التأمين حتى يوم انعقاد المزاد.

تحقيق الشخصية

يجب على المشاركين في المزاد بشكل فردي التقدم للجنة المشرفة على عملية البيع ببطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

30% من قيمة الـ"لوط"

تشترط الهيئة تسديد 30% من قيمة اللوطات في نفس اليوم، على أن يتم تسديد الـ70% المتبقية في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد المزاد.

بعد الفوز بالسيارة

من يرسو عليه العطاء يتم الترخيص له إذا كانت السيارة قابلة للترخيص طبقا للقانون الذي ينظم على أساسه المزاد، وفي حال كانت السيارة تابعة لأحد الموانئ يحصل المتزايد على كتاب من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص إذا كانت السيارة قابلة للترخيص.

يشار إلى أن مزاد جمارك مطار القاهرة المقبل يضم سيارات أبرزها (بورش كايين موديل 2004 - بي إم دبليو AZ28 موديل 2007 - فولفو X260 موديل 2011 - مرسيدس E280 موديل 2006 - مرسيدس C180 موديل 1996 - هيونداي إلنترا موديل 2012)

كما يتوفر لأعلى سعر بالمزاد سيارات (مرسيدس C350 موديل 2013 - سكودا أوكتافيا موديل 2001 - أودي Q7 موديل 2007 - بروتون GEN2 موديل 2007 - كيا كارنفال موديل 2009 - تويوتا سيينا موديل 2000 - جي شيروكي Latitude موديل 2017 - جاجوار XType موديل 2004).

ومن السيارات المتاحة للبيع أيضًا (تويوتا كامري موديل 2003 - فولفو S80 موديل 2009 - هامر H2 موديل 2004 - نيسان Xterra موديل 2011 - شيفرولية كامارو موديل 2015 - رانج روفر إيفوك موديل 2012).