السيارات البنزين والكهربائية.. أيها أفضل من حيث التكاليف؟

برلين - (د ب أ):

لم تعد المقارنة بين السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي والموديلات الكهربائية تقتصر على مسألة حماية البيئة والمناخ أو مستويات الراحة فحسب، ولكنها أصبحت مسألة تكاليف في المقام الأول أيضا.

وعلى الرغم من أن تكاليف السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي والموديلات الكهربائية لا تزال بعيدة عن بعضها البعض، إلا أن تكاليف الشراء وحدها لا يمكن الاعتماد عليها لتحديد أيهما أفضل في النهاية.

الفترة الكاملة

وأوضح ماركوس تزاخر، رئيس تحرير مجلة السيارات "إلكترو أوتومبيل"، قائلا: "إذا رغب المرء في معرفة السيارة الأرخص حقا، فإنه يجب عليه مراعاة الفترة الكاملة بدءا من الشراء وحتى إعادة البيع، وفي بعض الأحيان قد يتم التوصل إلى نتائج مفاجئة".

وأضاف الخبير الألماني تزاخر أن أهم العوامل في هذه المعادلة، إلى جانب تكلفة الشراء، يتمثل في تكاليف الطاقة ونفقات الصيانة والخدمة والإصلاحات، بالإضافة إلى فقدان القيمة في نهاية فترة استعمال السيارة.

وتعتبر مقارنة الأسعار عند الشراء هي الطريقة الأسهل، والتي تجعل أصحاب السيارات الكهربائية متفائلين، وأضاف تزاخر قائلا: "هناك تقارب واضح بين أسعار السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي والموديلات الكهربائية." ومع ذلك لا يجب الاكتفاء بالنظر إلى قوائم الأسعار فقط، بل يجب أيضا مراعاة حركات الخصومات ودعم الشركات المنتجة للسيارات.

ومن الناحية النظرية لا يزال الفرق كبيرا بين السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي والموديلات الكهربائية؛ فعلى سبيل المثال تبدأ تكلفة سيارة رينو R5 الكهربائية من 27 ألف و900 يورو، بينما تتوفر السيارة رينو Clio الأكبر حجما بتكلفة تبدأ من 19 ألف و350 يورو.

وبالنسبة لسيارة فيات Grande Panda يوجد فرق سعر 6000 يورو بين الموديلات المزودة ببطارية والموديلات المزودة بخزان بنزين، ويبلغ فرق السعر في سيارة بي إم دبليو X2 حولي 2000 يورو بالنسبة للموديلات المماثلة، ويصل الفرق بين الموديلات الأساسية لسيارة أودي A6 Avant حوالي 6000 يورو، ويبلغ الفرق ما بين مرسيدس الفئة S والموديل EQS حوالي 2200 يورو.

تكاليف التشغيل

وقد تكون تكلفة الشراء هي أكبر النفقات، ولكنها تظل بندا واحدا ضمن عدة بنود أخرى، وفي مرحلة ما لا يتم التفكير بها على الأقل من الناحية الذهنية، أما تكاليف التشغيل فهي أمر يلاحظه المرء طوال فترة امتلاكه للسيارة.

وربما لاحظ الكثير من الأشخاص مدى التفاوت في تكاليف الوقود والشحن الكهربائي للسيارات خاصة خلال فصل الصيف؛ فالكهرباء ليست أرخص من البنزين بأي حال من الأحوال.

ولا يمكن الجدال بوجود مزايا ضريبة للسيارات الكهربائية، علاوة على أن صيانة الموديلات الكهربائية أرخص من السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، ولكن عند تعرض أي جزء من أجزاء السيارة الكهربائية للتلف، فإن عمليات الإصلاح ستكون مكلفة للغاية؛ نظرا لحاجة هذه السيارات لأدوات خاصة وعمال مدربين تدريبا خاصا وأوقات تجميع طويلة وقطع غيار باهظة الثمن سواء كان ذلك للبطارية أو نظام الدفع، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإصلاح بنسبة 50% وفقا لتقديرات منظمة الفحص الفني الألمانية (Dekra).

إعادة البيع

وأشار تزاخر إلى أن أي ميزة محتملة في التكلفة تتبخر عند إعادة بيع السيارة الكهربائية، موضحا ذلك بقوله: "لا تزال السيارات الكهربائية تفقد جزءا كبيرا من قيمتها أكثر من السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي."

ووفقا لتحليل حديث أجرته شركة الاستشارات الاستراتيجية "بيريلز" في ميونخ، فإن متوسط القيمة المتبقية للسيارات الكهربائية المستعملة بعد ثلاث سنوات تكون أقل بمعدل 6400 يورو مقارنة بالموديلات المماثلة، التي تعمل بالبنزين، وكلما زاد سعر السيارة، اتسع الفارق.