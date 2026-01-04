أزمة إغلاقات معارض السيارات تتفاقم في المحافظات.. وتجار: "أين الحل؟"

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرارات إغلاق معارض السيارات لا تزال مستمرة ولم تتوقف، ولم تعد قاصرة على محافظة القاهرة.

كان حي مدينة نصر شرقي القاهرة، شهد قبل أيام، إغلاق عدد من صالات عرض السيارات الجديدة والمستعملة، لأسباب تتعلق بحسب مسؤولي الحي بمخالفات تراخيص وإشغالات الطرق.

أضاف أبو المجد لـ"مصراوي" أن هناك قرار واضح بشأن حظر معارض السيارات داخل التجمعات السكانية بمحافظة القاهرة، والذي يمنح أصحاب المعارض مهلة تنتهي في ديسمبر 2027 لتقنين أوضاعهم وتنفيذ الاشتراطات المطلوبة.

وتابع أن الرابطة لا تعارض مبدأ التنظيم والتطوير، لكن في نفس الوقت تطالب بحلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع، مشددًا على تسببت قرارات الإغلاق خلال الأيام الماضية في خلل بالسوق والتأثير سلبًا على التجار والعاملين بالقطاع.

وأشار إلى أن معارض السيارات ليست مجرد نشاط تجارى أو بيع وشراء، بل منفذ مهم ورئيسي لوكلاء العلامات التجارية بمصر، موضحًا أن هناك تواصل مستمر مع الجهات المعنية لإنهاء هذه الأزمة بصورة فورية.

ولفت رئيس رابطة التجار إلى أكثر الإغلاقات بالقاهرة تتمركز في حي مدينة نصر باعتباره أحد أكبر سوق لتداول السيارات بمصر، معتبرًا أن غلق منافذ البيع يتعارض مع خطط دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات.

من جانبه قال منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات في كفر الشيخ وعضو الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، إن قرارات إغلاق المعارض امتد إلى خارج نطاق القاهرة والجيزة.

وأوضح زيتون في تصريحات لـ"مصراوي" أن محافظة كفر الشيخ شهدت خلال الأيام الماضية العديد من حالات إغلاق معارض السيارات وخاصة بمدينتي الحامول وبلطيم.

وأضاف أن قرارات الإغلاق التي أشرفت عليها وزارة التنمية المحلية لم يتم دراستها بشكل مسبق، حيث لا توجد هناك أماكن بديلة متاحة في الوقت الراهن لنقل معارض السيارات إليها.

وأكد أن موجة إغلاق معارض السيارات تتعارض مع توجهات الدولة الداعمة لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها إثارة قلق المستثمرين وإضعاف ثقتهم في السوق لما تمثله من مخاطر محتملة على رؤوس الأموال.

ولفت رئيس شعبة السيارات إلى أن قرارات الإغلاق لم تفرق بين المعارض المرخصة وغير المرخصة، فضلًا عن وقف تجديد تراخيص المزاولة للمعارض التي انتهت تصاريحها دون توضيح أسباب التأخير أو الرفض، ذلك بالرغم من أن قرار وزارة التنمية المحلية ينص على إخلاء المعارض بالمباني السكنية بنهاية عام 2027 ن خلال تعهدات كتابية من أصحاب المعارض عند تجديد التراخيص السنوية

اقرأ أيضًا:

أرخص سيارة مجمعة بمصر في مواجهة أرخص سيارة مستوردة.. أيهما تشتري؟

صحيفة أمريكية: إحدى شركات ساويرس في طريقها لامتلاك "بوجاتي" الفرنسية

مع انتشارها بمصر.. تعرف على مزايا الشحن ثنائي الاتجاه للسيارات الكهربائية