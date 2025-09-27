هونشي أوسادو الفاخرة في مصر رسميًا.. تبدأ من مليون 499 ألف جنيه

تغطية - محمد جمال:

أعلنت شركة FBB Motors، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هونشي الصينية في مصر، عن إطلاق هونشي EHS7 الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري في حفل مميز بالمتحف المصري الكبير.

تأسست هونشي عام 1958 كجزء من مجموعة FAW، وتعد هذه الشركة واحدة من أكبر شركات السيارات في الصين، وبدأت العلامة الصينية في التوسع خلال السنوات الأخيرة نحو الأسواق العالمية، للمنافسةً بقوة في فئة السيارات الفاخرة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات وأسعار هونشي EHS7 الكهربائية الجديدة كليًا بمصر:

تُصنف هونشي EHS7 كسيارة SUV كبيرة الحجم، وتأتي هونشي EHS7 الكهربائية بطول 4925 مم، وعرض 1950 مم، وارتفاع 1680 مم ويمكن أن ينخفض إلى 1665 ملم عند استخدام نظام التعليق الهوائي، وقاعدة عجلات تبلغ 3000 مم

تقدم هونشي EHS7 بمحرك كهربائي بقوة 344 حصان، وتسير حتى 475 كم في الشنحة الواحدة، وتصل لسرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س.

تأتي هونشي EHS7 بمقصورة داخلية فاخرة تحمل مزيجًا من التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمة التجهيزات الداخلية شاشة مزدوجة تجمع بين شاشة وسطية بقياس 15.5 بوصة وشاشة عدادات بقياس 6 بوصات، ونظام عرض AR HUD على الزجاج الأمامي لتوفير معلومات، وشريحة Snapdragon 8155 تُشغل نظام الترفيه والملاحة بكفاءة عالية.

تتوفر هونشي EHS7 في مصر بفئة واحدة سعرها الرسمي 2,399,000 جنيه، بالإضافة إلى باقة متكاملة من خدمات ما بعد البيع تشمل 7 سنوات ضمان مع كيلومترات غير محدودة، 7 سنوات صيانة دورية مجانية، 7 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.

