خبير سيارات: مصر بحاجة لخطة شاملة لاستبدال 7 ملايين توك توك

أكد المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، أن مبادرة استبدال التوك توك بمركبات أكثر أمانًا وصديقة للبيئة تمثل خطوة إيجابية في مسار تطوير منظومة النقل، لكنها تحتاج إلى رؤية متكاملة وخطة طويلة المدى لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها.

وأوضح عسكر، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة تتماشى مع التوجهات العالمية الرامية إلى تحسين جودة المركبات ورفع مستويات الأمان وتقليل معدلات التلوث، مشيرًا إلى أن التوك توك يعد من أكثر وسائل النقل العشوائية المسببة للتلوث البيئي.

وأشار إلى أن تقارير دولية عدة تؤكد أن قطاع النقل يساهم بنسبة كبيرة في الانبعاثات الضارة، وهو ما دفع العديد من الدول إلى تبني سياسات صارمة للحد من الانبعاثات الكربونية والاتجاه نحو وسائل نقل نظيفة.

وأضاف خبير السيارات أن العالم يشهد تحولًا متسارعًا نحو السيارات الكهربائية، بالتوازي مع الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجالي الطرق والكهرباء تؤهلها للانخراط في هذا التحول.

وأوضح عسكر أن عدد التوك توك في مصر يتراوح بين 6.5 و7 ملايين مركبة، وهو رقم كبير لا يمكن التعامل معه بحلول جزئية، مشددًا على أن استبدال أعداد محدودة سنويًا لن يكون كافيًا، بل يتطلب الأمر خطة قومية شاملة تشمل الإنتاج المحلي والتنظيم والتشغيل.

كما تطرق إلى أهمية التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن توافر نقاط الشحن يعد عنصرًا أساسيًا لنجاح التحول نحو المركبات الكهربائية، لافتًا إلى أن دولًا كبرى أعلنت عن ضخ استثمارات ضخمة لإنشاء مئات الآلاف من نقاط الشحن دعمًا للطاقة النظيفة.

اقرأ أيضًا..

وزير الشباب والرياضة يشيد بقمة EVs ويؤكد دعم الدولة للتكنولوجيا المستدامة

رئيس فورمولا 1: غير متحمس لعودة سباق الجائزة الكبرى الألماني

رحلة الهبوط.. هيونداي "Santa Fe" تفقد 450 ألف جنيه من سعرها في 2025