الأكثر شهرة بمصر.. هيونداي فيرنا مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه

تعد هيونداي فيرنا واحدة من السيارات الأكثر شعبية وشهرة وطلبًا بسوق المستعمل خلال السنوات الماضية وحتى الآن، ويبحث عنها فئة كبيرة من المقبلين على الشراء طوال الوقت.

يرجع نجاح فيرنا بمصر إلى تصميمها العصري على الرغم من توقف انتاجها منذ سنوات، ولكن لا يزال يواكب التصميمات الجديدة الموجوده على الساحة الآن؛ فضلا عن الانتشار الكبير لقطع الغيار وانخفاض أسعار قطع الغيار كما أنها بين الأفضل عند إعادة البيع.

نستعرض من خلال الموضوع التالي مواصفات وأسعار هيونداي فيرنا المستعملة بمصر:

الطول والأبعاد

يبلغ طول هيونداي فيرنا 4260 مم، وعرضها 1680 مم، وارتفاعها 1405 مم، وقاعدة عجلاتها 2440 مم، وخلوصها الأرضي 155 مم، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 334 لتر.

أداء المحرك

تعتمد هيونداي فيرنا على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 106 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم 144 نيوتن.متر عند 3000 دورة في الدقيقة.

يتصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيكي 4 ساعات، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 45 لتر.

التجهيزات والكماليات

مقصورة هيونداي فيرنا مزودة بمكيف هواء يدوي، ومشغل أسطوانات CD وراديو FM/AM و4 سماعات، وعجلة قيادة قابلة للإمالة، ومقاعد بفرش قماش، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، وإمكانية طي المقاعد الخلفية.

الأسعار

موديل 2004 تباع بمتوسط سعري 200 ألف جنيه.

موديل 2005 تباع بمتوسط سعري 230 ألف جنيه.

موديل 2006 تباع بمتوسط سعري 240 ألف جنيه.

موديل 2007 تباع بمتوسط سعري 280 ألف جنيه.

موديل 2008 تباع بمتوسط سعري 310 ألف جنيه.

موديل 2009 تباع بمتوسط سعري 340 ألف جنيه.

موديل 2010 تباع بمتوسط سعري 350 ألف جنيه.

موديل 2011 تباع بمتوسط سعري 370 ألف جنيه.

