شيفروليه أوبترا 2020 في سوق المستعمل بأقل من 500 ألف جنيه.. تفاصيل

كتب - محمد جمال:

تشهد السيارة شيفرولية أوبترا إقبالًا ملحوظًا في سوق السيارات المستعملة خلال الفترة الحالية، إذ تعد واحدة من أكثر الخيارات شعبية لدى المشترين الباحثين عن سيارة سيدان اقتصادية واعتمادية خاصة مع التراجع الكبير بأسعار السيارات خلال العام الجاري.

تباع شيفرولية أوبترا 2020 عبر مواقع بيع المستعمل على الإنترنت بمتوسط سعري 480 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيفرولية أوبترا:

تقدم شيفرولية أوبترا بمحرك سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، وعزم أقصى 147 نيوتن متر.

وتمتلك أوبترا الجديدة مواصفات أمان أساسية في مقدمتها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام تنبيه ضد السرقة.

تقف سيارة شيفرولية العائلية الجديدة على عجلات معدنيه قياس 15 بوصة، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية "الشنطة" إلى 405 لترًا مكعبًا.

ويتوفر في شيفرولية أوبترا مجموعة من وسائل الراحة، مثل تكييف للهواء ونظام ذكي لركن السيارة ومساند رأس أمامية وخلفية وزجاج كهرباء أمامي وخلفي وفرش جلدي "يتوفر بالفئات الأعلى"، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون من 4 سماعات ومشغل CD ومدخل AUX وUSB وبلوتوث.

