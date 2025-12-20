رحلة الهبوط.. هيونداي "Santa Fe" تفقد 450 ألف جنيه من سعرها في 2025

شيفروليه أوبترا 2020 في سوق المستعمل بأقل من 500 ألف جنيه.. تفاصيل

شهد سوق السيارات المصري خلال عام 2025، الذي يوشك على الانتهاء، تغيرات جذرية؛ إذ تراجعت أسعار غالبية الطرازات بشكل غير مسبوق، وتجلت هذه التعديلات السعرية بوضوح عند تتبع أسعار السيارات المتوفرة محليًا في الفترة من يناير إلى ديسمبر.

وبحسب محللين، فإن التخفيضات المتتالية بأسعار السيارات في مصر، يرجع إلى عوامل أبرزها وفرة النقد الأجنبي وانخفاض أسعاره مقابل الجنيه المصري، وزيادة العرض مقارنة بالطلب ودخول طرازات جديدة إلى التصنيع المحلي.

وتعد السيارة هيونداي سانتافي الجديدة الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، واحدة من أبرز السيارات التي تراجعت أسعارها بقوة خلال العام الجاري، حيث فقدت 450 ألف جنيه مطلع العام وحتى الشهر الجاري.

سجلت أسعار هيونداي سانتافي الجديدة في مطلع يناير من العام الجاري أسعار رسمية تبدأ من 3 مليون و350 ألفا للفئة Executive RWD و 3 ملايين و900 ألفا للفئة Calligraphy AWD.

بينما توالت التخفيضات على سانتافي طيلة العام الجاري والتي بلغت 450 ألف جنيه، وأصبحت تقدم خلال ديسمبر الجاري من 2 مليون و900 ألف للفئة Executive RWD و3 ملايين و400 ألف جنيه للفئة Calligraphy AWD.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هيونداي سانتا في الجديدة في مصر:

الأبعاد

تأتي هيونداي سانتا في الجديدة بطول يبلغ 4.83 متر، مما يوفر مساحة واسعة داخل المقصورة تتناسب مع احتياجات العائلات الكبيرة، وصندوق حقائب تصل سعته إلى 725 لترًا؛ وتقف على عجلات رياضية قياس 20 بوصة.

من أبرز الإضافات التي قدمتها هيونداي في هذا الإصدار الجديد هو تقديم النسخة الهجينة، والتي تتألف من محركين. الأول محرك احتراق يعمل بالبنزين، والثاني محرك كهربائي، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات.

المحرك

تعتمد سانتا في الجديدة على منطومة حركة تتكون من محرك 1.6 Hybrid تيربو، بقوة حصانية مجمعة تصل إلى 235 حصان عند 5,600 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران مجمع يبلغ 367 نيوتن متر بين 1.000 و4.100 دورة في الدقيقة، وناقل حركة من 6 سرعات.

وتستطيع السيارة استنادًا إلى نظام العمل الهجين إلى قطع مسافة تصل إلى 1.200 كم باستهلاك 5.6 لتر لكل 100 كم؛ أما بطاريتها الكهربائية فهي Lithium Ion بقدرة 1.49 كيلووات وهي من العناصر الأساسية في السيارة، حيث تلعب دورًا مهمًا في تحسين كفاءتها وتوفير أداء متميز على الطريق.

المقصورة الداخلية

تمتلك هيونداي سانتا في مقصورة مجهزة بخيارين 6 مقاعد أو 7 مقاعد في فئتين مختلفتين، ومقاعدها مكسوة بجلد النابا الفاخر قابلة للتعديل الكهربائي والتدفئة، عجلة قيادة مكسوة بالجلد؛ فضلًا عن شواحن USB أمامية وخلفية، شاحن هوائي ثنائي للموبايل.

أما التجهيزات الخارجية، فتشمل مرايات كهربائية للطي والضبط مع إشارات جانبية LED، وسبويلر خلفي بإضاءة LED مرتفعة للفرامل، ما يمنح السيارة مظهرًا عصريًا ورياضيًا.

زودت السيارة أيضًا بنظام إضاءة متكامل بتقنية LED، بما في ذلك فتحة سقف بانوراميه مزدوجة، ومصابيح أمامية بإضاءة LED برجكتور، إضاءة نهارية LED، إضاءة إرشادية وترحيبية LED، وفوانيس خلفية LED، مما يضمن رؤية واضحة وأماناً إضافياً أثناء القيادة ليلاً.

السيارة مزودة كذلك بعدد من وسائل الراحة مثل اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق، مثبت سرعة ذكي، مفتاح ذكي، وحساسات إضاءة ومطر أتوماتيكية، كما تتميز بفتحة سقف بانورامية مزدوجة، وشاشة عرض في نطاق الرؤية.

التجهيزات

تمتلك سانتا في شاشتين متصلتين، إحداهما بحجم 12.3 بوصة للعدادات، والأخرى بحجم 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، بالإضافة إلي دعم Apple CarPlay و Android Autoعبر نظام هوائي، ونظام صوت Bose المتطور، مما يضمن أن كل رحلة ستكون مليئة بالراحة والترفيه.

