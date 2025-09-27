هونشي أوسادو الفاخرة في مصر رسميًا.. تبدأ من مليون 499 ألف جنيه

بـ 3 ملايين و200 ألف جنيه.. طرح هونشي EHS9 الكهربائية في مصر رسميًا

تغطية - محمد جمال:

أعلنت شركة FBB Motors، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هونشي الصينية في مصر، عن إطلاق هونشي أوسادو الجديدة الفاخرة بالسوق المصري لأول مرة.

بدأت هونشي في التوسع خلال السنوات الأخيرة نحو الأسواق العالمية، للمنافسةً بقوة في فئة السيارات الفاخرة، ولعبت العلامة دورًا هامًا في تقديم سيارات تجمع بين التصميم الفخم والتكنولوجيا الحديثة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات وأسعار هونشي أوسادو الجديدة كليًا في مصر:

تعتمد هونشي أوسادو على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر بسعة 1.5 لتر تربو بقوة 156حصان، وعزم الدوران يبلغ 225 نيوتن متر، مما يوفر استجابة ممتازة للتسارع، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات.

تأتي أوسادو الجديدة بطول يبلغ 4988 ملم، وعرض 1875 ملم، وارتفاع يبلغ 1470 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2920 ملم، ووزن السيارة يتراوح بين 1635 و1700 كجم.

تأتي هونشي أوسادو بمجموعة متكاملة من الأمان أبرزها 9 وسائد هوائية، أنظمة مساعدة السائق، مثبت سرعة متكيف، وكاميرات 360 درجة، ونظام كشف النقاط العمياء، ونظام تحذير الاصطدام الأمامي والخلفي، نظام البقاء في المسار، ونظام فرامل الطوارئ الذاتية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام تنبيه السائق، وخاصية النداء الآلي عند الطوارئ.

تتوفر هونشي أوسادو في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من Comfort: 1,499,000 جنيه، و 1,749,000 جنيه لفئة Luxury.

تقدم FBB Motors باقة متكاملة من خدمات ما بعد البيع تشمل 7 سنوات ضمان مع كيلومترات غير محدودة، 7 سنوات صيانة دورية مجانية، 7 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.

اقرأ أيضًا..

الأكثر شهرة بمصر.. هيونداي فيرنا مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه

أرخص سيارة تقدمها جديدة تقدمها فيات في مصر

بعد طرح موديلات 2026.. القائمة الكاملة لطرازات أودي الفاخرة في مصر