فولكس فاجن توقف الإنتاج في مصنع دريسدن لأول مرة منذ 88 عامًا

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية عن إيقاف تصنيع السيارات في مصنعها بمدينة "دريسدن"، في خطوة تعد الأولى من نوعها خلال تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 88 عامًا.

ويأتي هذا الإغلاق في ظل ضغوط مالية متزايدة تواجه أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، نتيجة ضعف المبيعات في الصين وتراجع الطلب في السوق الأوروبية، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على المبيعات في الولايات المتحدة.

وتسعى "فولكس فاجن" لإدارة ميزانيتها الاستثمارية البالغة نحو 160 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة لمواجهة هذه التحديات.

وعلى الرغم من ذلك، أبدى المدير المالي للشركة تفاؤله بأن صافي التدفق النقدي لعام 2025 سيكون أفضل من التوقعات السابقة. إلا أن المحللين يرون أن الشركة قد تواجه مزیدًا من الضغوط الاقتصادية والمالية في المستقبل القريب.

