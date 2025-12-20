إعلان

فولكس فاجن توقف الإنتاج في مصنع دريسدن لأول مرة منذ 88 عامًا

كتب - محمد جمال:

01:56 م 20/12/2025

فولكس فاجن الألمانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية عن إيقاف تصنيع السيارات في مصنعها بمدينة "دريسدن"، في خطوة تعد الأولى من نوعها خلال تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 88 عامًا.

ويأتي هذا الإغلاق في ظل ضغوط مالية متزايدة تواجه أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، نتيجة ضعف المبيعات في الصين وتراجع الطلب في السوق الأوروبية، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على المبيعات في الولايات المتحدة.

وتسعى "فولكس فاجن" لإدارة ميزانيتها الاستثمارية البالغة نحو 160 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة لمواجهة هذه التحديات.

وعلى الرغم من ذلك، أبدى المدير المالي للشركة تفاؤله بأن صافي التدفق النقدي لعام 2025 سيكون أفضل من التوقعات السابقة. إلا أن المحللين يرون أن الشركة قد تواجه مزیدًا من الضغوط الاقتصادية والمالية في المستقبل القريب.

اقرأ أيضًا..

رئيس فورمولا 1: غير متحمس لعودة سباق الجائزة الكبرى الألماني

المحلي vs المستورد.. 25 ألف جنيه تحسم اختيارك بين تاليانت وأوبترا

رحلة الهبوط.. هيونداي "Santa Fe" تفقد 450 ألف جنيه من سعرها في 2025

فولكس فاجن مصنع دريسدن تصنيع السيارات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر