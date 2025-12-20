المحلي vs المستورد.. 25 ألف جنيه تحسم اختيارك بين تاليانت وأوبترا

شيفروليه أوبترا 2020 في سوق المستعمل بأقل من 500 ألف جنيه.. تفاصيل

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار للسيارة أوبترا سيدان العائلية موديل 2026، والتي كشفت عن تخفيضها بقيمة 25 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

ومع تراجع أسعار أوبترا تدخل السيارة أوبترا الجديدة 2026 المجمعة محليًا في منافسة مباشرة مع رينو تاليانت المستوردة، والفارق السعري بينهما 25 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين رينو تاليانت و شيفرولية أوبترا بالسوق المصري:

المحرك والأداء

تعمل "أوبترا" بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تأتي رینو تالیانت الجديدة بمحرك تربو سعة 1.0 لتر تیربو یولد قوة 100 حصان وعزم دوران یبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

الأبعاد المساحات

تأتي أوبترا بطول 4,490 مم، العرض 1,695 مم، الارتفاع: 1,490 مم، قاعدة العجلات: 2,550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر

تتوفر تالیانت سيدان بأبعاد تتميز بالرحابة، حیث تأتي بطول 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم يتخطى إرتفاع رينو ميجان بحوالي 60 مم، وخلوص أرضي 161 مم وقاعدة عجلات 2649 مم بفارق 62 مم فقط عن رينو ميجان.

تجهيزات الأمان

تم تزويد "أوبترا" بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

الأمان ھو من أھم أولویات علامة رینو، لذلك تتوفر السیارة رينو تالیانت في مصر بالعدید من المواصفات وتجھیزات الأمان، والتي تشمل 4 وسائد ھوائیة، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع إنغلاق الفراملABS ، برنامج توزیع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامیة وخلفیة، مع نظام تحذیرعند إنخفاض ضغط الإطارات.

التجهيزات والكماليات

زودت جميع فئات أوبترا بإضاءة هالوجين أمامية وفي الخلف، بينما تحصل الفئة الثانية على إضاءة نهارية LED وإنارة للضباب بخاصية الإضاءة التلقائية عند الانعطاف، وجنوط رياضية بلونين قياسها 15 بوصة، وحصلت على شاشة وسطية ثمانية بوصة داعمة لأبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع منافذ USB أمامية وخلفية.

تأتي تالیانت بإضاءة نھاریة من الـLED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامیة وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رینو الذكي)، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة، حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات بقیاس 4.2 بوصة، شاشة بقیاس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

الأسعار والفئات

تتوفر أوبترا في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 699.900 جنيه للفئة الأولى، و 724.900 للفئة الأعلى تجهيزًا.

تأتي سيارة رينو الجديدة بفئتین من التجھیزات بسعر رسمي يبدأ من 675.000 جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 799.000 جنيه.

