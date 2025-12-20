رحلة الهبوط.. هيونداي "Santa Fe" تفقد 450 ألف جنيه من سعرها في 2025

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن قمة مصر الدولية لصناعة السيارات الكهربائية تعد حدثا مبهرا يعكس حجم الجهود المبذولة لدعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في مصر.

وتفقد الوزير أجنحة معرض evs، وأبدى إعجابه الشديد بالتنظيم، خاصة عرض فاشون شو للسيارات الكهربائية الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص دائما على دعم الشباب الموهوبين والمبتكرين، وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن قطاع السيارات الكهربائية يحظى بدعم قوي من الحكومة المصرية باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاستدامة وحماية البيئة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى جهود الحكومة المصرية في دعم الشباب، والحرص الدائم على توفير الأدوات والآليات اللازمة لتمكين الشباب في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر إلى جميع منظمي قمة مصر الدولية لصناعة السيارات الكهربائية على هذا المجهود المتميز والتنظيم الاحترافي، الذي يعكس صورة مشرفة عن التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم الابتكار والتنمية المستدامة.

من جانبه، وجه اللواء محمد الصعيدي، رئيس القمة الدولية للسيارات الكهربائية، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مشاركته الفاعلة في قمة مصر للسيارات الكهربائية، مؤكدا أن هذه المشاركة تعكس اهتمام الدولة بدعم الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، وتعزيز دور الشباب في القطاعات المستقبلية.

وأشاد اللواء محمد الصعيدي بدعم وزير الشباب والرياضة المتواصل للشباب، ورعايته لهذا الحدث المهم، الذي يعد منصة رئيسية لتبادل الخبرات وتشجيع الابتكار في مجال السيارات الكهربائية والطاقة المستدامة.

كما أعلن عن تنظيم أول سباق فردي للسيارات الكهربائية، والمقرر إقامته في القاهرة، في خطوة تهدف إلى نشر ثقافة التنقل الذكي، وتحفيز الشباب على الابتكار في مجال المركبات الكهربائية، موضحا أن هذه القمة تأتي برعاية ودعم وزارة الشباب والرياضة.

وثمن اللواء محمد الصعيدي قيام الوزير بتكريم 7 شباب مبتكرين خلال فعاليات القمة، تقديرا لإسهاماتهم وأفكارهم المبتكرة في مجالات التكنولوجيا والابتكار المرتبطة بالسيارات الكهربائية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور أشرف صبحي داخل معرض القمة الدولية للسيارات الكهربائية، حيث أطلع على أحدث التقنيات والحلول المعروضة، وتبادل النقاش مع عدد من العارضين والمبتكرين الشباب حول مستقبل صناعة السيارات الكهربائية في مصر.