هونشي EH7 الكهربائية الفاخرة تصل مصر رسميًا.. أسعار ومواصفات تفصيلية

تغطية - محمد جمال:

أعلنت شركة FBB Motors، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هونشي الصينية في مصر، عن إطلاق هونشي EH7 الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري في حفل مميز بالمتحف المصري الكبير.

تأسست هونشي عام 1958 كجزء من مجموعة FAW، وتعد هذه الشركة واحدة من أكبر شركات السيارات في الصين، وبدأت العلامة الصينية في التوسع خلال السنوات الأخيرة نحو الأسواق العالمية، للمنافسةً بقوة في فئة السيارات الفاخرة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات وأسعار هونشي EH7 الكهربائية الجديدة كليًا بمصر:

تعتمد هونشي EH7 الكهربائية الجديدة على بطارية سعة 85 كيلوواط/ساعة، بقوة 344 حصان، وعزم الدوران 450 نيوتن/متر، وتصل من (0-100 كم/س) خلال 6.2 ثانية، وتسير 510 كم/بالشحنة الواحدة.

تأتي هونشي EH7 الكهربائية بطول 4980 مم، وعرض: 1915 مم، وارتفاع: 1490 مم، وقاعدة العجلات: 3000 مم

تُقدم EH7 مقصورة تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا المتطورة وفي مقدمتها شاشة وسطية كبيرة بمقاس يتجاوز 15 بوصة، تدعم أحدث أنظمة الاتصال، بجانب شاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة أمام السائق، بالإضافة إلى مقاعد جلدية فاخرة، ونظام ملاحة متطور، وإضاءة محيطية متعددة الألوان، شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي أو ثلاثي المناطق، مع فتحات تهوية خلفية، وسقف بانورامي زجاجي يمنح شعورًا بالرحابة والإضاءة الطبيعية.

تأتي EH7 الكهربائية الجديدة بوسائد هوائية متعددة تغطي جميع مقاعد السيارة، وأنظمة فرملة متقدمة تشمل الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB)، ومثبت سرعة متكيف مع خاصية التوقف والانطلاق، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وتحذير مغادرة المسار مع مساعد للحفاظ على المسار، وكاميرا بزاوية 360 درجة، ونظام تنبيه السائق.

تقدم هونشي EH7 الكهربائية الجديدة في مصر ببفئة واحدة بسعر رسمي 2,199,000 جنيه، بالإضافة إلى باقة متكاملة من خدمات ما بعد البيع تشمل 7 سنوات ضمان مع كيلومترات غير محدودة، 7 سنوات صيانة دورية مجانية، 7 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.

