خلال ساعات.. سيارات شيفرولية الكهربائية تنطلق رسميًا في مصر

تستعد مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيفرولية" Chevrolet الأمريكية في مصر، للانضمام رسميًا إلى قطاع السيارات الكهربائية بالسوق المحلي.

وتقام مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية بأحد المراكز التجارية بطريق القاهرة العين السخنة، للكشف عن أول سيارتين كهربائيتين من شيفرولية في مصر.

ومن المقرر أن يكشف الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية عن التفاصيل الكاملة للسيارتين وأسعارهما، وكذا مدد الضمان والصيانة وخدمات ما بيع البيع.

في التقرير الآتي أبرز المعلومات عن السيارتين:

شيفرولية سبارك

تندرج شيفرولية سبارك تحت فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم عالميًا محرك كهربائي بقوة 100 حصان، مع عزم دوران 180 نيوتن متر، ويتصل بنظام دفع أمامي، وزودت السيارة سعة 42 كيلوواط/ساعة، تمكنها من السير حتى 360 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال 35 دقيقة باستخدام شاحن DC.

يبلغ طول شيفرولية سبارك الكهربائية الجديدة 4.160 مم، وعرض 1.760 مم، وارتفاع 1.560 مم، مع قاعدة عجلات 2.650 مم.

تقدم شيفرولية سبارك الكهربائية الجديدة بعدد من أنظمة الأمان القياسية، أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب برنامج الثبات الإلكتروني ESC، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات.

كما تتوفر السيارة بوسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، مع نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا للمساعدة على الاصطفاف، ما يعزز مستويات الأمان أثناء القيادة داخل المدن والمناورات الضيقة.

شيفرولية كابتيفا

السيارة الكهربائية الثانية التي ستقدمها شيفرولية مساء اليوم لأول مرة في مصر هي كابتيفا والتي تتوفر نسختها البنزين في مصر منذ 5 سنوات تقريبًا.

تتيح الشركة الأمريكية سيارتها كابتيفا الكهربائية بالأسواق العالمية بمحرك سعة 60 كيلوواط/ساعة يولد 201 حصان و 310 نيوتن متر من عزم الدوران، ومدى سير يصل 415 كم بالشحنة الواحدة (وفقًا لمعايير NEDC). ونظام فرامل استرجاعي بثلاثة مستويات لاستعادة الطاقة.

يبلغ طول كابتيفا الكهربائية 4.740 ملم، وعرضها الكلي 1.890 ملم، وارتفاع إجمالي 1.680 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.800 ملم، ومساحة تخزين خلفية 610 لتر مكعبًا.

تأتي كابتيفا الكهربائية بواجهة أمامية انسيابية، ومصابيح LED، وشبكة أمامية مغلقة؛ وفي المقصورة شاشة معلومات وترفيه 15.6 بوصة، شاشة عدادات 8.8 بوصة، مقصورة بتصميم بسيط وعصري.