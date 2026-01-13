إعلان

أمريكا تصنّف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية

كتب : مصراوي

04:10 م 13/01/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قررت تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية.

وبحسب وزير الخارجية ماركو روبيو، سيتم إدراج محمد فوزي تقوش، زعيم جماعة الإخوان المسلمين في لبنان، على قائمة "الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص" (SDGT).

وقال روبيو في بيان: "تعكس هذه التصنيفات الخطوات الافتتاحية لجهد مستمر ومكثف للتصدي لعنف فروع جماعة الإخوان المسلمين وأعمالها المزعزِعة للاستقرار أينما وُجدت".

وأضاف: "ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في الإرهاب أو دعمه".

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف جماعتي الإخوان المسلمين في مصر والأردن كـ"إرهابيين عالميين مصنّفين بشكل خاص" (SDGT)، بدعوى تقديمهما المساعدة والتحريض لصالح حركة حماس.

ويقول مسؤولون في وزارة الخزانة إن الفرع القائم في مصر، حيث تأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، قام على مدى سنوات بالتنسيق مع الحركة الفلسطينية وتمويلها، فضلًا عن تلقي أموال للمساعدة في أعمال تحريض تهدف إلى "زعزعة استقرار" الحكومة في القاهرة.

